https://arabic.sputniknews.com/20220211/اجتماع-ثلاثي-بين-ممثلي-يونيفيل-وجيشي-إسرائيل-ولبنان-عند-رأس-الناقورة-1058424961.html
اجتماع ثلاثي بين ممثلي "يونيفيل" وجيشي إسرائيل ولبنان عند رأس الناقورة
اجتماع ثلاثي بين ممثلي "يونيفيل" وجيشي إسرائيل ولبنان عند رأس الناقورة
قالت قناة عبرية، إن ممثلين لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، والجيشين الإسرائيلي واللبناني، التقوا صباح اليوم الجمعة عند معبر رأس الناقورة... 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T15:23+0000
2022-02-11T15:23+0000
2022-02-11T15:23+0000
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وأضافت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "عرض الجانب الإسرائيلي انتهاكات لقرار الأمم المتحدة رقم 1701، تركزت على وجود عناصر مسلحة من حزب الله في جنوب لبنان".والقرار رقم 1701، الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006، وضع حدا لنزاع عسكري بين "حزب الله" وإسرائيل في صيف العام ذاته.ويقضي القرار، بوقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، عقب الحرب التي استمرت آنذاك 33 يوما، بالتزامن مع نشر قوات اليونيفيل.وكثيرا ما تبادلت إسرائيل ولبنان الاتهامات بخرق القرار، على خلفية توترات تشهدها الحدود بين البلدين، وتتزايد بين الفينة والأخرى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان
اجتماع ثلاثي بين ممثلي "يونيفيل" وجيشي إسرائيل ولبنان عند رأس الناقورة
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قالت قناة عبرية، إن ممثلين لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، والجيشين الإسرائيلي واللبناني، التقوا صباح اليوم الجمعة عند معبر رأس الناقورة الحدودي.
وأضافت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "عرض الجانب الإسرائيلي انتهاكات لقرار الأمم المتحدة رقم 1701، تركزت على وجود عناصر مسلحة من حزب الله في جنوب لبنان".
والقرار رقم 1701، الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006، وضع حدا لنزاع عسكري بين "حزب الله" وإسرائيل في صيف العام ذاته.
ويقضي القرار، بوقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، عقب الحرب التي استمرت آنذاك 33 يوما، بالتزامن مع نشر قوات اليونيفيل.
وكثيرا ما تبادلت إسرائيل ولبنان
الاتهامات بخرق القرار، على خلفية توترات تشهدها الحدود بين البلدين، وتتزايد بين الفينة والأخرى.