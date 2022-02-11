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الرادار الطائر "أ-100" الروسي الجديد ينفذ الرحلة الأولى
الرادار الطائر "أ-100" الروسي الجديد ينفذ الرحلة الأولى
قامت أحدث طائرة روسية للمراقبة والتوجيه بالرادار بعيد المدى من طراز أ-100 بأول رحلة لها مع تشغيل مجمع تكنولوجيا الراديو على متنها. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T04:46+0000
2022-02-11T04:47+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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يُطلق على مجمع الطيران أ-100 "بريمير"، الذي تم إنشاؤه على أساس طائرة إبل-76 الحديثة، يطلق عليه اسم "الرادار الطائر". في الواقع، هذا مختبر استخبارات لاسلكي جوي. بفضل المجمعات التقنية اللاسلكية، يستطيع "بريمير" اكتشاف موقع العدو ونقل إحداثيات طائراته وسفنه ودباباته. هذه الطائرة، التي يمكن أن تسمى عيون الجيش، منتظرة في الجيش الروسي. يتم الآن تنفيذ الاستطلاع الراديوي الجوي بواسطة أنظمة الطيران أ-50، لكنها لم تعد تلبي المعايير الحديثة.وقالت الشركة الحكومية "خلال الرحلة الأولى، تم فحص خصائص الطائرة وقابلية تشغيل إلكترونيات الطيران وأجزاء من المعدات المستهدفة للمجمع التقني الراديوي على متن الطائرة. وعملت جميع الأنظمة وفقًا للمعايير المحددة. أكد اختبار الطائرة التشغيل المنتظم للمعدات والأنظمة الموجودة على متنها في ظروف الإشعاع الكهرومغناطيسي العالي. وفقًا للمطورين، أكد العلماء والمصممين أن تقنياتنا لإنشاء طائرات دورية بالرادار على مستوى عالمي. في عام 2022، من المخطط نقل المجمع إلى اختبارات الحكومة".
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رصد عسكري, سلاح روسيا

الرادار الطائر "أ-100" الروسي الجديد ينفذ الرحلة الأولى

04:46 GMT 11.02.2022 (تم التحديث: 04:47 GMT 11.02.2022)
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورطائرة "أ-50"
طائرة أ-50 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© Sputnik . Anton Denisov
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قامت أحدث طائرة روسية للمراقبة والتوجيه بالرادار بعيد المدى من طراز أ-100 بأول رحلة لها مع تشغيل مجمع تكنولوجيا الراديو على متنها.
يُطلق على مجمع الطيران أ-100 "بريمير"، الذي تم إنشاؤه على أساس طائرة إبل-76 الحديثة، يطلق عليه اسم "الرادار الطائر". في الواقع، هذا مختبر استخبارات لاسلكي جوي. بفضل المجمعات التقنية اللاسلكية، يستطيع "بريمير" اكتشاف موقع العدو ونقل إحداثيات طائراته وسفنه ودباباته. هذه الطائرة، التي يمكن أن تسمى عيون الجيش، منتظرة في الجيش الروسي. يتم الآن تنفيذ الاستطلاع الراديوي الجوي بواسطة أنظمة الطيران أ-50، لكنها لم تعد تلبي المعايير الحديثة.
وفقًا لشركة "روستيخ" الحكومية، بالإضافة إلى إجراء استطلاع لاسلكي، يمكن للمجمع المشاركة في التحكم في الطائرات المقاتلة والهجومية عند توجيهها إلى أهداف جوية وبرية وبحرية.
وقالت الشركة الحكومية "خلال الرحلة الأولى، تم فحص خصائص الطائرة وقابلية تشغيل إلكترونيات الطيران وأجزاء من المعدات المستهدفة للمجمع التقني الراديوي على متن الطائرة. وعملت جميع الأنظمة وفقًا للمعايير المحددة. أكد اختبار الطائرة التشغيل المنتظم للمعدات والأنظمة الموجودة على متنها في ظروف الإشعاع الكهرومغناطيسي العالي. وفقًا للمطورين، أكد العلماء والمصممين أن تقنياتنا لإنشاء طائرات دورية بالرادار على مستوى عالمي. في عام 2022، من المخطط نقل المجمع إلى اختبارات الحكومة".
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