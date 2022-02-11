تحطم مقاتلة في الولايات المتحدة

وكانت المقاتلة، التي يملكها متعاقد في البنتاغون، في "مهمة تدريبية مخطط لها". وتحطمت الطائرة بالقرب من قاعدة لوك الجوية فوق "منطقة غير مأهولة". وأصيب الطيار بجروح طفيفة، ولم تقع إصابات على الأرض.يذكر أن مقاتلات "ميراج" إف1 الفرنسية القديمة تستخدم في القوات الجوية الأمريكية لتصوير عدو وهمي. في نهاية يناير/كانون الثاني، تحطمت أحدث مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 أثناء محاولتها الهبوط على حاملة طائرات في بحر الصين الجنوبي.
قال سلاح الجو الأمريكي إن طائرة مقاتلة من طراز "ميراج" إف 1 تحطمت في ولاية أريزونا، حيث تمكن الطيار من قذف نفسه.
وكانت المقاتلة، التي يملكها متعاقد في البنتاغون، في "مهمة تدريبية مخطط لها". وتحطمت الطائرة بالقرب من قاعدة لوك الجوية فوق "منطقة غير مأهولة". وأصيب الطيار بجروح طفيفة، ولم تقع إصابات على الأرض.
يذكر أن مقاتلات "ميراج" إف1 الفرنسية القديمة تستخدم في القوات الجوية الأمريكية لتصوير عدو وهمي. في نهاية يناير/كانون الثاني، تحطمت أحدث مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 أثناء محاولتها الهبوط على حاملة طائرات في بحر الصين الجنوبي.