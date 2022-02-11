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https://arabic.sputniknews.com/20220211/تحطم-مقاتلة-في-الولايات-المتحدة-1058342653.html
تحطم مقاتلة في الولايات المتحدة
تحطم مقاتلة في الولايات المتحدة
قال سلاح الجو الأمريكي إن طائرة مقاتلة من طراز "ميراج" إف 1 تحطمت في ولاية أريزونا، حيث تمكن الطيار من قذف نفسه. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T04:33+0000
2022-02-11T04:33+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وكانت المقاتلة، التي يملكها متعاقد في البنتاغون، في "مهمة تدريبية مخطط لها". وتحطمت الطائرة بالقرب من قاعدة لوك الجوية فوق "منطقة غير مأهولة". وأصيب الطيار بجروح طفيفة، ولم تقع إصابات على الأرض.يذكر أن مقاتلات "ميراج" إف1 الفرنسية القديمة تستخدم في القوات الجوية الأمريكية لتصوير عدو وهمي. في نهاية يناير/كانون الثاني، تحطمت أحدث مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 أثناء محاولتها الهبوط على حاملة طائرات في بحر الصين الجنوبي.
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

تحطم مقاتلة في الولايات المتحدة

04:33 GMT 11.02.2022
© Sputnik . Ruslan Krivobok / الذهاب إلى بنك الصورميراج
ميراج - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© Sputnik . Ruslan Krivobok
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قال سلاح الجو الأمريكي إن طائرة مقاتلة من طراز "ميراج" إف 1 تحطمت في ولاية أريزونا، حيث تمكن الطيار من قذف نفسه.
وكانت المقاتلة، التي يملكها متعاقد في البنتاغون، في "مهمة تدريبية مخطط لها". وتحطمت الطائرة بالقرب من قاعدة لوك الجوية فوق "منطقة غير مأهولة". وأصيب الطيار بجروح طفيفة، ولم تقع إصابات على الأرض.
يذكر أن مقاتلات "ميراج" إف1 الفرنسية القديمة تستخدم في القوات الجوية الأمريكية لتصوير عدو وهمي. في نهاية يناير/كانون الثاني، تحطمت أحدث مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 أثناء محاولتها الهبوط على حاملة طائرات في بحر الصين الجنوبي.
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