https://arabic.sputniknews.com/20220211/شويغو-الوضع-العسكري-في-القارة-الأوروبية-ساء-بشكل-كبير-بسبب-تفاقم-التوتر-بشأن-أوكرانيا-1058430010.html

شويغو: الوضع العسكري في القارة الأوروبية ساء بشكل كبير بسبب تفاقم التوتر بشأن أوكرانيا

شويغو: الوضع العسكري في القارة الأوروبية ساء بشكل كبير بسبب تفاقم التوتر بشأن أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عقب لقائه مع نظيره البريطاني، بن والاس، اليوم الجمعة، أن الوضع العسكري السياسي في القارة الأوروبية تفاقم بشكل كبير بسبب... 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T16:58+0000

2022-02-11T16:58+0000

2022-02-11T16:58+0000

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054408350_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5093f261ef5d56341ef23411f58cf58.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تضمنت الأجندة المشاكل الأكثر إلحاحا للأمن الأوروبي والتفاعل بين الهيئات العسكرية في البلدين، وأشار شويغو إلى أن الوضع العسكري السياسي في أوروبا قد ساء بشكل كبير بسبب تصاعد التوتر حول أوكرانيا، والوجود العسكري لحلف الناتو بالقرب من روسيا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير ضمانات أمنية لروسيا".وأضافت الوزارة: "علق وزير الدفاع الروسي بإيجاز على الردود الواردة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن مسودة الاتفاقيات الروسية بشأن هذه المسألة. وركز على عدم الاستجابة للمطالب الرئيسية لروسيا وهي رفض توسع الناتو، وعدم نشر أسلحة هجومية بالقرب من الحدود الروسية، فضلا عن عودة الإمكانات العسكرية والبنية التحتية للحلف في أوروبا إلى مواقع عام 1997، عندما تم التوقيع على الوثيقة التأسيسية لروسيا والناتو. وأشار إلى أنه سيكون من المستحيل الحد من التوترات العسكرية والسياسية وبناء هيكل أمني أوروبي متين دون حل هذه القضايا".وأشار الطرفان بحسب البيان، إلى "أهمية استمرار الاتصالات بشأن منع الحوادث وتقليل مخاطر النزاعات غير المقصودة في سياق الأنشطة العسكرية".وتم خلال اللقاء التوصل إلى تفاهم حول استمرار الاتصالات بين وزارتي الدفاع في البلدين.ونوه البيان إلى أن شويغو "أكد أن وزارة الدفاع الروسية مستعدة للنظر في مقترحات استعادة التعاون العسكري الثنائي"، "وتم التوصل إلى تفاهم لمواصلة الاتصالات بين وزارتي الدفاع".

https://arabic.sputniknews.com/20220211/موسكو-ننتظر-ردا-مفصلا-من-كل-دولة-وليس-ردا-جماعيا-من-أعضاء-الناتو-بشأن-الضمانات-الأمنية-1058421158.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, العالم