https://arabic.sputniknews.com/20220211/قادة-ألمانيا-والولايات-المتحدة-وفرنسا-وكندا-يبحثون-الوضع-حول-أوكرانيا-1058433784.html
قادة ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا يبحثون الوضع حول أوكرانيا
قادة ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا يبحثون الوضع حول أوكرانيا
أعلن المكتب الصحفي التابع للحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، أن قادة ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا قد ناقشوا الوضع حول أوكرانيا. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T19:19+0000
2022-02-11T19:19+0000
2022-02-11T19:19+0000
العالم
روسيا
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برلين - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي على "تويتر" :"الحلفاء ملتزمون بالفرض الجماعي لعقوبات سريعة وهامة على روسيا في حالة حدوث المزيد من الانتهاكات لوحدة أراضي وسيادة أوكرانيا. وتهدف جميع الجهود الدبلوماسية إلى إقناع موسكو بوقف التصعيد. ومن المهم منع حدوث حرب في أوروبا".هذا وقد شارك بالمحادثات المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
قادة ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا يبحثون الوضع حول أوكرانيا
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أعلن المكتب الصحفي التابع للحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، أن قادة ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا قد ناقشوا الوضع حول أوكرانيا.
برلين - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي على "تويتر" :"الحلفاء ملتزمون بالفرض الجماعي لعقوبات سريعة وهامة على روسيا في حالة حدوث المزيد من الانتهاكات لوحدة أراضي وسيادة أوكرانيا. وتهدف جميع الجهود الدبلوماسية إلى إقناع موسكو بوقف التصعيد. ومن المهم منع حدوث حرب في أوروبا".
هذا وقد شارك بالمحادثات المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.