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مدير مستشفى جزائري: الأيام المقبلة تشهد تراجعا في إصابات كورونا
مدير مستشفى جزائري: الأيام المقبلة تشهد تراجعا في إصابات كورونا
قال مدير مستشفى تيبازة في الجزائر، عبد الرزاق بوعمرة، اليوم الجمعة، إن الوضعية الوبائية الحالية في الجزائر مستقرة، وأن الأيام المقبلة ستشهد تراجعا في عدد... 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T11:34+0000
2022-02-11T11:34+0000
العالم العربي
الجزائر
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ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن بوعمرة المختص في علم الأوبئة والطب الوقائي، قوله بأن "استقرار الوضعية الوبائية جاء بعدما وصلنا إلى الذروة بسبب متحور AB1 لاوميكرون".وأضاف الطبيب الجزائري أن العودة إلى الوضعية الأولى والانخفاض الكبير في الحالات المسجلة لن يكون سريعا وسيستغرق أسابيع، مشيرا إلى أن سبب التراجع يعود إلى تحور سلالة أوميكرون AB2 الأكثر انتشارا والأقل خطورة من AB1. بفضله نزل المنحنى.ولم يستبعد بوعمرة إمكانية ظهور متحورات أخرى لكوفيد أكثر خطورة ممكن جدا في ظل نسبة تلقيح ضعيفة، كما يمكن ظهور متحورات جديدة أقل خطورة من أوميكرون والذهاب إلى إصابات موسمية فقط.شدد مدير مستشفى تيبازة، على أهمية استراتيجية التلقيح، خاصة وأن التركيز على المناعة الطبيعية غير مجدي لمدة أطول.واختتم الطبيب الجزائري حديثه قائلا إن: "عددا كبيرا من الأشخاص الذين يعتمدون على المناعة الطبيعية أصيبوا أكثر من مرة ومرتين، كما لا نعلم قوة و خطورة المتحور القادم هل هو قوي أم لا".
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العالم العربي, الجزائر

مدير مستشفى جزائري: الأيام المقبلة تشهد تراجعا في إصابات كورونا

11:34 GMT 11.02.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINAمواطنون في أحد شوارع الجزائر في ظل تفشي كورونا
مواطنون في أحد شوارع الجزائر في ظل تفشي كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
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قال مدير مستشفى تيبازة في الجزائر، عبد الرزاق بوعمرة، اليوم الجمعة، إن الوضعية الوبائية الحالية في الجزائر مستقرة، وأن الأيام المقبلة ستشهد تراجعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا.
ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن بوعمرة المختص في علم الأوبئة والطب الوقائي، قوله بأن "استقرار الوضعية الوبائية جاء بعدما وصلنا إلى الذروة بسبب متحور AB1 لاوميكرون".
وأضاف الطبيب الجزائري أن العودة إلى الوضعية الأولى والانخفاض الكبير في الحالات المسجلة لن يكون سريعا وسيستغرق أسابيع، مشيرا إلى أن سبب التراجع يعود إلى تحور سلالة أوميكرون AB2 الأكثر انتشارا والأقل خطورة من AB1. بفضله نزل المنحنى.

وطمأن بوعمرة الشعب الجزائري بأن نهاية الموجة الرابعة تماما والرجوع إلى الحالة الطبيعية ستستغرق أسابيع فقط، مضيفا أن "بلدان كثيرة قامت بالفتح الكلي والعودة للحياة العادية لكن بعد تحقيق نسبة تلقيح فاقت 85 و 90%".

ولم يستبعد بوعمرة إمكانية ظهور متحورات أخرى لكوفيد أكثر خطورة ممكن جدا في ظل نسبة تلقيح ضعيفة، كما يمكن ظهور متحورات جديدة أقل خطورة من أوميكرون والذهاب إلى إصابات موسمية فقط.
شدد مدير مستشفى تيبازة، على أهمية استراتيجية التلقيح، خاصة وأن التركيز على المناعة الطبيعية غير مجدي لمدة أطول.
واختتم الطبيب الجزائري حديثه قائلا إن: "عددا كبيرا من الأشخاص الذين يعتمدون على المناعة الطبيعية أصيبوا أكثر من مرة ومرتين، كما لا نعلم قوة و خطورة المتحور القادم هل هو قوي أم لا".
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