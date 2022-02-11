https://arabic.sputniknews.com/20220211/وزارة-العمل-الأمريكية-تعاقب-صب-واي-وبرغر-كنغ-لانتهاكهما-قوانين-عمالة-الأطفال-1058431428.html

وزارة العمل الأمريكية تعاقب "صب واي" و"برغر كنغ" لانتهاكهما قوانين عمالة الأطفال

وزارة العمل الأمريكية تعاقب "صب واي" و"برغر كنغ" لانتهاكهما قوانين عمالة الأطفال

أعلنت وزارة العمل الأمريكية عن توقيعها غرامات على بعض مشغلي مطاعم وجبات سريعة في ولاية ‏جنوب كارولينا، بدعوى انتهاكها قوانين عمالة الأطفال.‏ 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T17:34+0000

2022-02-11T17:34+0000

2022-02-11T17:34+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأشارت الوزارة في بيان رسمي لها، يوم الأربعاء الماضي، إلى أن مشغلي بعض مطاعم "صب واي" و"برغر كنغ" و"باباي" انتهكوا القانون، من خلال سماحهم للقُصر بالعمل في نوبات متأخرة أو ساعات طويلة في الأسبوع، أو القيام بمهام غير مسموح لهم بفعلها.وجاء في بيان الوزارة أن مشغلا لأربعة فروع "صب واي" في جنوب كارولينا سمح لـ13 موظفا تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا بالعمل بعد الساعة 9 مساءا خلال أشهر الصيف.وأضافت أن مشغل "صب واي "آخر سمح لخمسة أطفال تبلغ أعمارهم 15 عاما بالعمل بعد الساعة 7 مساءا في غير أشهر الصيف، فضلا عن أن 4 من هؤلاء القُصر كانوا يعملون في "أنشطة خبز محظورة"، وهو ما يمثل انتهاكا لقوانين الوزارة.كما قالت وزارة العمل الأمريكية في بيانها إن مشغل امتياز كبير لسلسلة مطاعم "برغر كنغ" سمح لموظفين يبلغان من العمر 15 عاما في جنوب كارولينا بخرق قانون يحدد عدد الساعات التي يمكنهم العمل فيها في الأسبوع خلال الأسابيع الدراسية عند 18 ساعة، فيما قام مشغل لمطاعم "باباي" بنفس الإجراء المخالف، بسماحه لثلاثة من عماله يبلغون من العمر 15 عاما بالعمل أكثر من 18 ساعة في الأسبوع خلال أسابيع الدراسة.ولم تذكر وزارة العمل الأمريكية متى تم ارتكاب الجرائم المذكورة أعلاه، لكن المطاعم كانت تكافح من أجل تعيين الموظفين والاحتفاظ بهم أثناء فترة وباء "كورونا" المستجد، وهو ما يشير إلى أن الموظفين الحاليين يعملون لساعات أطول من الحد المسموح به.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وافق مجلس الشيوخ في ولاية ويسكونسن على مشروع قانون يسمح لمن تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما بالعمل حتى الساعة 11 مساءا خلال الصيف، وقال مؤيدون إنه يمكن أن يساعد في سد النقص في اليد العاملة في الولاية.

https://arabic.sputniknews.com/20210622/مطاعم-صب-واي-في-أزمة-بسبب-شطيرة-التونة-الشهيرة-بها-تحليل-معملي-يؤكد-أنها-ليست-تونة-1049329661.html

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