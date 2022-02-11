تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220211/يستمر-مسلسل-الزلات-بايدن-يخلط-بين-أفغانستان-وأوكرانيا-1058346882.html
يستمر مسلسل الزلات... بايدن يخلط بين أفغانستان وأوكرانيا والعراق
يستمر مسلسل الزلات... بايدن يخلط بين أفغانستان وأوكرانيا والعراق
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى موقف محرج خلال حديث عن انسحاب بلاده، من أفغانستان، إذ أشار أولا إلى أوكرانيا ثم العراق قبل أن يتدارك الأمر، ليثبت مرة أخرى... 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T08:06+0000
2022-02-11T08:26+0000
الرئيس الأمريكي
أخبار أفغانستان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057871322_0:0:1918:1080_1920x0_80_0_0_b241ffaf87afe0f38e01c87f825afd20.jpg
وقال بايدن في مقابلة مع قناة "ان بي سي" الأمريكية، "لم تكن لدينا أدنى فرصة لتوحيد أوكرانيا. هذا هو، عفوا، العراق. أفغانستان! كان من المستحيل تحقيق ذلك ".بايدن الذي بلغ من العمر 79 عامًا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ، ينزلق بانتظام في زلات لسانه. لذلك أخطأ في نطق اسم الزعيم الروسي فلاديمير بوتين ، وخلط بين كلمتي "تطعيم" و "تصعيد" ، وكذلك سوريا مع ليبيا والعراق مع إيران ، ودعا مراراً نائب الرئيس كامالا هاريس رئيس الدولة.هذا وتعرضت إدارة بايدن لانتقادات من جميع الجهات بسبب الفوضى والخسائر والسقوط المفاجئ للحكومة العميلة، التي رافقت انسحاب القوات الأمريكية والموظفين المدنيين من أفغانستان العام الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20210729/زلات-بايدن-في-خطاباته-العامة-مستمرة-بخلط-جديد-بين-ترامب-وأوباما-فيديو-1049700620.html
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057871322_299:0:1918:1214_1920x0_80_0_0_e809a728e50935817d2bc95200a4bb46.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الرئيس الأمريكي, أخبار أفغانستان اليوم

يستمر مسلسل الزلات... بايدن يخلط بين أفغانستان وأوكرانيا والعراق

08:06 GMT 11.02.2022 (تم التحديث: 08:26 GMT 11.02.2022)
© REUTERS / SARAH SILBIGERالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن عملية القوات الخاصة الأمريكية في شمال سوريا، البيت الأبيض، واشنطن، 3 فبراير/ شباط 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن عملية القوات الخاصة الأمريكية في شمال سوريا، البيت الأبيض، واشنطن، 3 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / SARAH SILBIGER
تابعنا عبر
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى موقف محرج خلال حديث عن انسحاب بلاده، من أفغانستان، إذ أشار أولا إلى أوكرانيا ثم العراق قبل أن يتدارك الأمر، ليثبت مرة أخرى صحة قرار مغادرة البلاد بعد حملة عسكرية استمرت 20 عاما.
وقال بايدن في مقابلة مع قناة "ان بي سي" الأمريكية، "لم تكن لدينا أدنى فرصة لتوحيد أوكرانيا. هذا هو، عفوا، العراق. أفغانستان! كان من المستحيل تحقيق ذلك ".
بايدن الذي بلغ من العمر 79 عامًا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ، ينزلق بانتظام في زلات لسانه. لذلك أخطأ في نطق اسم الزعيم الروسي فلاديمير بوتين ، وخلط بين كلمتي "تطعيم" و "تصعيد" ، وكذلك سوريا مع ليبيا والعراق مع إيران ، ودعا مراراً نائب الرئيس كامالا هاريس رئيس الدولة.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2021
زلات بايدن في خطاباته العامة مستمرة بخلط جديد بين ترامب وأوباما... فيديو
29 يوليو 2021, 19:06 GMT
هذا وتعرضت إدارة بايدن لانتقادات من جميع الجهات بسبب الفوضى والخسائر والسقوط المفاجئ للحكومة العميلة، التي رافقت انسحاب القوات الأمريكية والموظفين المدنيين من أفغانستان العام الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала