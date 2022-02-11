يستمر مسلسل الزلات... بايدن يخلط بين أفغانستان وأوكرانيا والعراق

وقال بايدن في مقابلة مع قناة "ان بي سي" الأمريكية، "لم تكن لدينا أدنى فرصة لتوحيد أوكرانيا. هذا هو، عفوا، العراق. أفغانستان! كان من المستحيل تحقيق ذلك ".بايدن الذي بلغ من العمر 79 عامًا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ، ينزلق بانتظام في زلات لسانه. لذلك أخطأ في نطق اسم الزعيم الروسي فلاديمير بوتين ، وخلط بين كلمتي "تطعيم" و "تصعيد" ، وكذلك سوريا مع ليبيا والعراق مع إيران ، ودعا مراراً نائب الرئيس كامالا هاريس رئيس الدولة.هذا وتعرضت إدارة بايدن لانتقادات من جميع الجهات بسبب الفوضى والخسائر والسقوط المفاجئ للحكومة العميلة، التي رافقت انسحاب القوات الأمريكية والموظفين المدنيين من أفغانستان العام الماضي.
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى موقف محرج خلال حديث عن انسحاب بلاده، من أفغانستان، إذ أشار أولا إلى أوكرانيا ثم العراق قبل أن يتدارك الأمر، ليثبت مرة أخرى صحة قرار مغادرة البلاد بعد حملة عسكرية استمرت 20 عاما.
وقال بايدن في مقابلة مع قناة "ان بي سي" الأمريكية، "لم تكن لدينا أدنى فرصة لتوحيد أوكرانيا. هذا هو، عفوا، العراق. أفغانستان! كان من المستحيل تحقيق ذلك ".
بايدن الذي بلغ من العمر 79 عامًا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ، ينزلق بانتظام في زلات لسانه. لذلك أخطأ في نطق اسم الزعيم الروسي فلاديمير بوتين ، وخلط بين كلمتي "تطعيم" و "تصعيد" ، وكذلك سوريا مع ليبيا والعراق مع إيران ، ودعا مراراً نائب الرئيس كامالا هاريس رئيس الدولة.