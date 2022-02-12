https://arabic.sputniknews.com/20220212/أغلفة-بسكويت-تحدث-ضجة-في-المغرب-متهمة-بـعبارات-خادشة-1058461368.html
أغلفة بسكويت تحدث ضجة في المغرب... متهمة بـ"عبارات خادشة"
أغلفة بسكويت تحدث ضجة في المغرب... متهمة بـ"عبارات خادشة"
أثارت حملة ترويجية في المغرب تابعة لشركة إنتاج بسكويت جدلا وانقساما في الآراء حول مضمونها. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T15:08+0000
2022-02-12T15:08+0000
2022-02-12T15:08+0000
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طرحت شركة البسكويت عبارات محددة على أغلفة منتجاتها، احتفالا بعيد الحب "الفالنتاين"، الذي يقام في 14 فبراير/ شباط من كل عام.ومن العبارات التي تبنتها الحملة التسويقية على أغلفة البسكويت المغربي "كنبغيك" (أحبك)، و"توحشتك" (اشتقت إليك).فاعتبر بعض مستخدمي "السوشيال ميديا" المغاربة أن العبارات المدرجة على أغلفة البسكويت فاضحة وخادشة للحياء. وعلى النقيض، دافع البعض الآخر عن الحملة التسويقية لشركة البسكويت بمناسبة عيد "الفالنتاين"، واعتبروا أن مهاجمة الحملة "تخلّف"، بحسب تعبيرهم.ولا يخصص عيد الحب "الفالنتاين" للعشاق فقط، ولكن أيضا لتقدير الناس لمن يحترموهم أو يحبونهم حبا أخويا، ويقوم العشاق في تلك المناسبة السنوية بتبادل الهدايا، مثل الشوكولاتة والمجوهرات والزهور الحمراء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
أغلفة بسكويت تحدث ضجة في المغرب... متهمة بـ"عبارات خادشة"
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أثارت حملة ترويجية في المغرب تابعة لشركة إنتاج بسكويت جدلا وانقساما في الآراء حول مضمونها.
طرحت شركة البسكويت عبارات محددة على أغلفة منتجاتها، احتفالا بعيد الحب "الفالنتاين"، الذي يقام في 14 فبراير/ شباط من كل عام.
ومن العبارات التي تبنتها الحملة التسويقية على أغلفة البسكويت المغربي "كنبغيك" (أحبك)، و"توحشتك" (اشتقت إليك).
فاعتبر بعض مستخدمي "السوشيال ميديا" المغاربة أن العبارات المدرجة على أغلفة البسكويت فاضحة وخادشة للحياء.
وعلى النقيض، دافع البعض الآخر عن الحملة التسويقية لشركة البسكويت بمناسبة عيد "الفالنتاين"، واعتبروا أن مهاجمة الحملة "تخلّف"، بحسب تعبيرهم.
ولا يخصص عيد الحب "الفالنتاين" للعشاق فقط، ولكن أيضا لتقدير الناس لمن يحترموهم أو يحبونهم حبا أخويا، ويقوم العشاق في تلك المناسبة السنوية بتبادل الهدايا، مثل الشوكولاتة والمجوهرات والزهور الحمراء.