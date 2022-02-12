https://arabic.sputniknews.com/20220212/الرجاء-المغربي-يجتاز-أمازولو-بصعوبة-في-دوري-أبطال-أفريقيا-فيديو-1058474575.html
الرجاء المغربي يجتاز أمازولو بصعوبة في دوري أبطال أفريقيا... فيديو
الرجاء المغربي يجتاز أمازولو بصعوبة في دوري أبطال أفريقيا... فيديو
تمكن فريق الرجاء المغربي من الفوز على ضيفه أمازولو الجنوب إفريقي، اليوم السبت، في أولى جولات ثاني مجموعات دوري أبطال إفريقيا. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T21:54+0000
2022-02-12T21:54+0000
2022-02-12T21:54+0000
الرجاء المغربي
كرة قدم
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ولم يشهد الشوط الأول من المباراة تسجيل أهداف، بعد إهدار فرصتين محققتين أبعدتهما العارضة الأولى للرجاء في الدقيقة 14، والثانية لأموزولو في الدقيقة 46.وفي الشوط الثاني سجل محسن متولي هدف اللقاء الوحيد للرجاء بالدقيقة 22 من الشوط، بحسب موقع "هسبريس".بهذا الفوز يتقاسم الرجاء صدارة المجموعة الثانية مع وفاق سطيف الذي فاز على حوريا كوناكري الغيني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الرجاء المغربي, كرة قدم
الرجاء المغربي يجتاز أمازولو بصعوبة في دوري أبطال أفريقيا... فيديو
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تمكن فريق الرجاء المغربي من الفوز على ضيفه أمازولو الجنوب إفريقي، اليوم السبت، في أولى جولات ثاني مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
ولم يشهد الشوط الأول من المباراة تسجيل أهداف، بعد إهدار فرصتين محققتين أبعدتهما العارضة الأولى للرجاء في الدقيقة 14، والثانية لأموزولو في الدقيقة 46.
وفي الشوط الثاني سجل محسن متولي هدف اللقاء الوحيد للرجاء بالدقيقة 22 من الشوط، بحسب موقع "هسبريس"
.
بهذا الفوز يتقاسم الرجاء صدارة المجموعة الثانية مع وفاق سطيف الذي فاز على حوريا كوناكري الغيني.