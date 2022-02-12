https://arabic.sputniknews.com/20220212/النرويج-ترفع-التدابير-الخاصة-بفيروس-كورونا-1058449261.html
النرويج ترفع التدابير الخاصة بفيروس كورونا
النرويج ترفع التدابير الخاصة بفيروس كورونا
أعلنت النرويج، اليوم السبت، رفع معظم الإجراءات التي لا تزال سارية ضد انتشار فيروس كورونا. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T11:08+0000
2022-02-12T11:08+0000
2022-02-12T11:08+0000
فيروس كورونا
النرويج
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وحسب "رويترز"، فقد دخلت هذه القرارات حيز التنفيذ في الساعة 10:00 صباحًا (09:00 بتوقيت غرينتش).وقال رئيس الوزراء جوناس غار ستوير في مؤتمر صحفي: "إننا نرفع جميع الإجراءات تقريبًا المتعلقة بفيروس كورونا".وقال: "جائحة الفيروس التاجي لم تعد تمثل تهديدًا خطيرًا للصحة لمعظمنا"، معللا بأن "أوميكرون يتسبب في عدوى أقل خطورة بكثير ونحن محميون جيدًا بواسطة اللقاحات".أيضا فإن رفع التدابير يعني على وجه الخصوص العودة إلى النشاط الطبيعي للرقص.كانت النرويج قد فرضت احتواءً جزئيًا في ديسمبر/كانون الأول، في محاولة للحد من انتشار متغير أوميكرون لفيروس كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20201106/تقييد-جديد-في-النرويج-جراء-انتشار-فيروس-كورونا-1047096253.html
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فيروس كورونا, النرويج
النرويج ترفع التدابير الخاصة بفيروس كورونا
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أعلنت النرويج، اليوم السبت، رفع معظم الإجراءات التي لا تزال سارية ضد انتشار فيروس كورونا.
وحسب "رويترز"، فقد دخلت هذه القرارات
حيز التنفيذ في الساعة 10:00 صباحًا (09:00 بتوقيت غرينتش).
وقال رئيس الوزراء جوناس غار ستوير في مؤتمر صحفي: "إننا نرفع جميع الإجراءات تقريبًا المتعلقة بفيروس كورونا".
وأوضح ستوير أن العدد الذي لا يزال مرتفعا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لم يعد يشكل خطرا على الخدمات الصحية.
وقال: "جائحة الفيروس التاجي لم تعد تمثل تهديدًا خطيرًا للصحة لمعظمنا"، معللا بأن "أوميكرون يتسبب في عدوى أقل خطورة بكثير ونحن محميون جيدًا بواسطة اللقاحات".
ووفقا للقرارات الجديدة، فإن النرويجيين لم يعودوا ملزمين بالحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد أو ارتداء القناع في الأماكن المزدحمة.
أيضا فإن رفع التدابير يعني على وجه الخصوص العودة إلى النشاط الطبيعي للرقص.
بالإضافة إلى ذلك، لن يُطلب من الأشخاص المصابين بالفيروس عزل أنفسهم، حيث توصي السلطات ببساطة بالبقاء في المنزل لمدة أربعة أيام.
كانت النرويج قد فرضت احتواءً جزئيًا في ديسمبر/كانون الأول، في محاولة للحد
من انتشار متغير أوميكرون لفيروس كورونا.