https://arabic.sputniknews.com/20220212/بيسكوف-بوتين-أعلن-عن-احتمالية-الانزلاق-إلى-الحرب-الباردة-ولكن-أحدا-لم-يتوقع-هذا--1058440654.html

بيسكوف: بوتين أعلن عن احتمالية الانزلاق إلى الحرب الباردة ولكن أحدا لم يتوقع هذا

بيسكوف: بوتين أعلن عن احتمالية الانزلاق إلى الحرب الباردة ولكن أحدا لم يتوقع هذا

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن خطاب ميونيخ الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في عام 2007، كان ثوريًا من حيث المباشرة في عرض... 12.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-12T06:50+0000

2022-02-12T06:50+0000

2022-02-12T06:50+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

دميتري بيسكوف

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وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "في الواقع، في ذلك الوقت من عام 2007، كان هذا الخطاب ثوريًا تمامًا من حيث المباشرة في عرض المشكلات الملحة ومن حيث العرض المتماسك والمنطقي والمركّز للغاية للنظرة العالمية من الجانب الروسي حول مشاكل العمارة الحديثة، والأمن وحول تلك المشكلات، وتلك التحديات التي نواجهها جميعًا بشكل أكثر كثافة، ونشعر بها ونواجهها في المستقبل القريب وعلى المدى المتوسط".وأضاف بيسكوف: "ربما عندما قال بوتين، مخاطبًا ضيوف المؤتمر، إنه نظرًا لأن هذا مؤتمر، يمكنني أن أتحدث دون سياسة مفرطة، دون تشتيت الانتباه بالاتفاقيات الدبلوماسية والاستدارة، كان المعنى على هذا النحو. وبعد ذلك بالطبع، لا يمكننا أن نتخيل أنه في عام 2022، أو بالأحرى بدأ قبل ذلك بعامين، أن ننزلق إلى الحرب الباردة سياسيًا ودوليًا".وأشار بيسكوف إلى أن الدول تتحدث الآن عن التوتر وفك اشتباك القوات والعدوان الوشيك، لكن في عام 2007 كان من الصعب تخيل ذلك. "في الوقت الحالي نحن نتحدث عن التوتر، وخفض التصعيد، وفض الاشتباك بين القوات، والعدوان القادم، وما إلى ذلك. ثم في عام 2007 كان من الصعب تخيل ذلك. تحدث بوتين عن قضايا نزع السلاح، وبالفعل، فإن مشكلة الصواريخ القصيرة المدى والمتوسطة المدى هي ما نعيش معه الآن، وما يجب على الجيل الحالي، وربما الجيل القادم من الدبلوماسيين، حلها".وخلص بيسكوف إلى القول: "لهذا تحدث عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا آنذاك. وفي ذلك الحين، قال إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تحولت عمليًا إلى منظمة تُستخدم كأداة في أيدي دائرة معينة من الدول من أجل تقسيم بلدان أوروبا إلى درجة معينة من النخبة ودرجة من أولئك الذين يجب أن تخضع لممارسة مثل الدمقرطة. هل كان الرئيس بوتين مخطئًا؟ ألم يكن على حق؟ هذا هو على الأرجح جوهر المشاكل التي نواجهها الآن. لذلك في هذا الصدد، لن أقول إنها كانت نبوءة تتعلق بالسياسة الخارجية، لكنها كانت حقًا رؤية واسعة جدًا لمستقبل الوضع الذي كنا فيه آنذاك، والذي يتم تأكيده الآن".ويصادف العاشر من شباط/فبراير، الذكرى الـ 15 منذ أن ألقى بوتين خطابه الشهير في مؤتمر ميونيخ للأمن. حيث انتقد بشدة السياسة الخارجية للولايات المتحدة وفكرة النظام العالمي الأحادي القطب، وتحدث بحدة ضد خطط الناتو لتوسيع ونشر منشآت الدفاع الصاروخي الأمريكية في أوروبا الشرقية.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, فلاديمير بوتين, دميتري بيسكوف