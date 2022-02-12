https://arabic.sputniknews.com/20220212/تركمانستان-تجري-انتخابات-رئاسية-مبكرة-في-12-مارس-1058442086.html
تركمانستان تجري انتخابات رئاسية مبكرة في 12 مارس
تركمانستان تجري انتخابات رئاسية مبكرة في 12 مارس
قالت تقارير إعلامية إن تركمانستان سوف تجري انتخابات رئاسية مبكرة في الـ12 من شهر مارس/ آذار المقبل. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T07:49+0000
2022-02-12T07:49+0000
2022-02-12T07:49+0000
أخبار تركمانستان
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وحسب "رويترز"، قال مسؤول في اللجنة المركزية للانتخابات في تركمانستان اليوم السبت، إن بلاده ستجري انتخابات رئاسية مبكرة بعد أن ألمح الرئيس قربانقولي بردي محمدوف إلى اعتزامه الاستقالة.ويقود بيردي محمدوف، البالغ من العمر 64 عامًا، الدولة الواقعة في وسط آسيا والغنية بالغاز منذ عام 2006، ومن المقرر أن تنتهي فترته الرئاسية الحالية في عام 2024.وكان حمدوف قد فاز بولاية رئاسية ثالثة بعد أن حصل على 98% من أصوات المقترعين حسب ما أعلنت اللجنة الانتخابية في البلاد.وقد وصل محمدوف إلى السلطة في العام 2006، بعد وفاة سلفه صابر مراد نيازوف.
https://arabic.sputniknews.com/20180325/التصويت-الانتخابات-البرلمانية-تركمانستان-1031037892.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركمانستان
تركمانستان تجري انتخابات رئاسية مبكرة في 12 مارس
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قالت تقارير إعلامية إن تركمانستان سوف تجري انتخابات رئاسية مبكرة في الـ12 من شهر مارس/ آذار المقبل.
وحسب "رويترز"، قال مسؤول في اللجنة المركزية للانتخابات في تركمانستان
اليوم السبت، إن بلاده ستجري انتخابات رئاسية مبكرة بعد أن ألمح الرئيس قربانقولي بردي محمدوف إلى اعتزامه الاستقالة.
ويقود بيردي محمدوف، البالغ من العمر 64 عامًا، الدولة الواقعة في وسط آسيا والغنية بالغاز منذ عام 2006، ومن المقرر أن تنتهي فترته الرئاسية الحالية في عام 2024.
وكان حمدوف قد فاز بولاية رئاسية ثالثة بعد أن حصل على 98% من أصوات المقترعين حسب ما أعلنت اللجنة الانتخابية في البلاد.
وقد وصل محمدوف
إلى السلطة في العام 2006، بعد وفاة سلفه صابر مراد نيازوف.