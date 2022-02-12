https://arabic.sputniknews.com/20220212/رئيسة-الحكومة-التونسية-تتباحث-مع-قادة-دول-وممثلي-مؤسسات-مالية-أوروبية-1058443724.html

رئيسة الحكومة التونسية تتباحث مع قادة دول وممثلي مؤسسات مالية أوروبية

رئيسة الحكومة التونسية تتباحث مع قادة دول وممثلي مؤسسات مالية أوروبية

أجرت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، أمس الجمعة، مباحثات مع قادة دول وممثلي مؤسسات مالية أوروبية، في إطار مشاركتها في قمة "المحيط الواحد" في مدينة بريست... 12.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-12T08:34+0000

2022-02-12T08:34+0000

2022-02-12T08:34+0000

أخبار تونس اليوم

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وقالت إذاعة "إكسبريس إف إم" إن بودن أجرت سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع رؤساء عدد من الدول والحكومات وممثلي مؤسسات مالية وتنموية مشاركة في القمة.والتقت بودن بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حيث أكدت له حرص بلادها على تعزيز التنسيق والتشاور بين قيادة البلدين، وفق ما نشرته رئاسة الحكومة التونسيةفي السياق ذاته، التقت رئيسة الحكومة التونسية برئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، وبحثا آفاق دعم العلاقات الثنائية ومزيد الارتقاء بها، كما شدد الطرفان على أهمية رفع وتيرة اللقاءات بين المسؤولين في البلدين، وآليات التعاون الثنائي، وفي مقدمتها الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة التونسية المغربية.والتقت بودن برئيس حكومة مالطا، روبارت أبيلا، وشهد اللقاء التأكيد على رغبة البلدين في بحث تعزيز أوجه التعاون بينهما وتعاون تونس مع الاتحاد الأوروبي، والحرص على تكثيف التنسيق والتشاور في ما يتعلق بالمسائل ذات الأولوية بالنسبة للبلدين.وشملت سلسلة لقاءات رئيسة الحكومة التونسية جلستي عمل مع كل من رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، ريكاردو مورينهو فيليكس، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون مع هاتين المؤسستين الماليتين الأوروبيتين وتنويع مجالاتها وتجسيم عدد من المشاريع الاستثمارية والتنموية بتونس.واختتمت بودن مباحثاتها بتوقيع اتفاقية تعاون مالي بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في نطاق تمويل إنجاز محطتي تطهير في قابس.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار تونس اليوم.

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