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رادار الطيران "أ-100" يوسع قدرات القوات الجوية الروسية
رادار الطيران "أ-100" يوسع قدرات القوات الجوية الروسية
ستعمل أحدث طائرات المراقبة والتوجيه بالرادار البعيدة المدى من طراز أ-100 "بريمير" على توسيع قدرات قوات الفضاء الروسية بشكل كبير. وقد اختبر "الرادار الطائر"... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T04:53+0000
2022-02-12T04:59+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وفقًا لـ The Drive ، سيوفر مجمع الطيران بريمير الجديد المستند إلى إيل-76 المحدثة توسعًا كبيرًا في القدرات مقارنة بطائرات أواكس الحالية أ-50 وأ-50أو."وعلى وجه الخصوص، تم تجهيز بريمير برادار جديد تمامًا به وظيفة مسح رأسي إلكتروني نشطة".يوفر المسح الإلكتروني النشط مزايا من حيث الاكتشاف الدقيق والاستهداف حتى للأجسام الصغيرة أو غير الواضحة التي تطير على ارتفاع منخفض فوق التضاريس، بالإضافة إلى نطاق أكبر وموثوقية ومرونة عامة مقارنة بالمسح الميكانيكي. تعد التقنيات الرقمية أيضًا أكثر فاعلية في الحرب الإلكترونية.بالمقارنة أ-50وأ-50أو، يحتوي مجمع أ-100 الجديد على عدد من الهوائيات الجديدة، والتي تشير إلى قدرات إضافية في شكل دعم إلكتروني للوحدات العسكرية والاتصالات والتحكم القتالي.
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رصد عسكري, سلاح روسيا

رادار الطيران "أ-100" يوسع قدرات القوات الجوية الروسية

04:53 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 04:59 GMT 12.02.2022)
© Sputnik . Ivan Rudnev / الذهاب إلى بنك الصورطائرة الرادار الطائر إية - 50
طائرة الرادار الطائر إية - 50 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© Sputnik . Ivan Rudnev
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ستعمل أحدث طائرات المراقبة والتوجيه بالرادار البعيدة المدى من طراز أ-100 "بريمير" على توسيع قدرات قوات الفضاء الروسية بشكل كبير. وقد اختبر "الرادار الطائر" الذي بني في مدينة تاغانروغ معدات لاسلكية أثناء الطيران.
وفقًا لـ The Drive ، سيوفر مجمع الطيران بريمير الجديد المستند إلى إيل-76 المحدثة توسعًا كبيرًا في القدرات مقارنة بطائرات أواكس الحالية أ-50 وأ-50أو.
"وعلى وجه الخصوص، تم تجهيز بريمير برادار جديد تمامًا به وظيفة مسح رأسي إلكتروني نشطة".
يوفر المسح الإلكتروني النشط مزايا من حيث الاكتشاف الدقيق والاستهداف حتى للأجسام الصغيرة أو غير الواضحة التي تطير على ارتفاع منخفض فوق التضاريس، بالإضافة إلى نطاق أكبر وموثوقية ومرونة عامة مقارنة بالمسح الميكانيكي. تعد التقنيات الرقمية أيضًا أكثر فاعلية في الحرب الإلكترونية.
بالمقارنة أ-50وأ-50أو، يحتوي مجمع أ-100 الجديد على عدد من الهوائيات الجديدة، والتي تشير إلى قدرات إضافية في شكل دعم إلكتروني للوحدات العسكرية والاتصالات والتحكم القتالي.
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