https://arabic.sputniknews.com/20220212/لقطات-مؤثرة-للطفل-السوري-المحرر-فواز-قطيفان-بين-أهله-فيديو-1058472265.html
لقطات مؤثرة للطفل السوري المحرر فواز قطيفان بين أهله... فيديو
لقطات مؤثرة للطفل السوري المحرر فواز قطيفان بين أهله... فيديو
انتشر مقطع فيديو للطفل السوري فواز قطيفان المحرر بعد عدة أشهر من اختطافه، بين أهله وأقربائه. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T20:13+0000
2022-02-12T20:13+0000
2022-02-12T20:14+0000
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ويظهر في مقطع فيديو منشور بوسائل التواصل الاجتماعي لوالد الطفل وهو يقوم بتقبيل الطفل وتم سماع صوت يطالبه بالضحك.وفي وقت سابق من اليوم أفادت وسائل إعلام محلية بتحرير الطفل السوري المختطف فواز قطيفان بعد دفع فدية حريته.وقال محمد قطيفان والد الطفل المختطف فواز قطيفان لإذاعة "شام إف إم" المحلية: "الخاطفون وضعوا الطفل فواز ضمن صيدلية في مدينة نوى بعد أن تم دفع الفدية، ونحن في الطريق لاستلامه وهو بصحة جيدة".وكانت عصابة قد خطفت الطفل المنحدر من محافظة درعا وأرسلت لذويه مقاطع فيديو أثناء القيام بتعذيبه قبل أن تتحول قضيته لقضية رأي عام..
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, مجتمع
لقطات مؤثرة للطفل السوري المحرر فواز قطيفان بين أهله... فيديو
20:13 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 20:14 GMT 12.02.2022) تابعنا عبر
انتشر مقطع فيديو للطفل السوري فواز قطيفان المحرر بعد عدة أشهر من اختطافه، بين أهله وأقربائه.
ويظهر في مقطع فيديو منشور بوسائل التواصل الاجتماعي لوالد الطفل وهو يقوم بتقبيل الطفل وتم سماع صوت يطالبه بالضحك.
وفي وقت سابق من اليوم أفادت وسائل إعلام محلية بتحرير الطفل السوري المختطف فواز قطيفان بعد دفع فدية
حريته.
وقال محمد قطيفان والد الطفل المختطف فواز قطيفان لإذاعة "شام إف إم" المحلية: "الخاطفون وضعوا الطفل فواز ضمن صيدلية في مدينة نوى بعد أن تم دفع الفدية، ونحن في الطريق لاستلامه وهو بصحة جيدة".
وكانت عصابة قد خطفت الطفل المنحدر من محافظة درعا وأرسلت لذويه مقاطع فيديو أثناء القيام بتعذيبه قبل أن تتحول قضيته لقضية رأي عام..