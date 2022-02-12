https://arabic.sputniknews.com/20220212/مشاركة-40-دولة-في-مسابقة-جائزة-الجزائر-الدولية-للقرآن-الكريم-1058457560.html
مشاركة 40 دولة في مسابقة "جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم"
مشاركة 40 دولة في مسابقة "جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم"
أعلنت السلطات الجزائرية مشاركة 40 دولة في الطبعة 17 لـ"جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم"، التي ستجري في الفترة ما بين 17 و19 فبراير/ شباط الجاري. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T14:04+0000
2022-02-12T14:04+0000
2022-02-12T14:04+0000
العالم العربي
الجزائر
مهرجان القرأن الكريم
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وقال مدير التعليم القرآني والمسابقات القرآنية، مسعود مياد، إن "عدد الدول المعنية والمشاركة في الطبعة الـ17 لجائزة الجزائر الدولية التي ستنطلق الخميس المقبل، وصل إلى 39 دولة تم تأكيد مشاركتها من بين 68 دولة وجهت لها الدعوة,على أن تجري المسابقة وبمشاركة الجزائر أيضا، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد بسبب الظروف الصحية التي فرضتها جائحة كورونا".وعن أسباب تغيير موعد الجائزة، أوضح مياد أن هذا التغيير جاء لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الدول، واستجابة لتوصيات مجلس تنسيق المسابقات والجوائز الدولية والذي يضم أكثر من 14 دولة منضمة لمسابقات وجوائز دولية لحفظ القران الكريم، حيث أوصى المجلس الدول الأعضاء بإخراج المسابقات الدولية من شهر رمضان على أن تقوم بنشاطاتها الوطنية فقط خلال الشهر الفضيل.وأضاف مياد بخصوص مجريات مسابقة جائزة الجزائر الدولية للقران الكريم، أن المشاركين من الدول الأخرى سيكون عليهم أيام المسابقة التي ستمتد من 17 إلى 19 فبراير الجاري، التقدم إلى المراكز القنصلية والدبلوماسية الجزائرية لدى دولهم، للوقوف أمام لجنة التحكيم الحاضرة بدار الإمام بالمحمدية بالجزائر العاصمة.وبشأن اللجنة المشرفة على المسابقة، قال مياد أنها تتكون من ستة أعضاء، أحدهم من جمهورية مصر العربية والأخر من دولة غينيا والبقية الآخرون من ضمنهم سيدة من الجزائر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم العربي, الجزائر, مهرجان القرأن الكريم
مشاركة 40 دولة في مسابقة "جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم"
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أعلنت السلطات الجزائرية مشاركة 40 دولة في الطبعة 17 لـ"جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم"، التي ستجري في الفترة ما بين 17 و19 فبراير/ شباط الجاري.
وقال مدير التعليم القرآني والمسابقات القرآنية، مسعود مياد، إن "عدد الدول المعنية والمشاركة في الطبعة الـ17 لجائزة الجزائر الدولية التي ستنطلق الخميس المقبل، وصل إلى 39 دولة تم تأكيد مشاركتها من بين 68 دولة وجهت لها الدعوة,على أن تجري المسابقة وبمشاركة الجزائر أيضا، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد بسبب الظروف الصحية التي فرضتها جائحة كورونا".
وأضاف "جائزة الجزائر الدولية لحفظ القران الكريم كانت تعرف في نسخها السابقة تنظيم وفي نفس التوقيت ثلاث مسابقات، وهي المسابقة الدولية والمسابقة التشجيعية لصغار الحفظة والمسابقة الوطنية، إلا أنها وفي هذه الطبعة ستجري بشكل مغاير، حيث تنظم المسابقة الدولية بشكل منفصل من خلال تقديم موعدها إلى شهر رجب موازاة مع إحياء ذكرى الإسراء والمعراج".
وعن أسباب تغيير موعد الجائزة، أوضح مياد أن هذا التغيير جاء لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الدول، واستجابة لتوصيات مجلس تنسيق المسابقات والجوائز الدولية والذي يضم أكثر من 14 دولة منضمة لمسابقات وجوائز دولية لحفظ القران الكريم، حيث أوصى المجلس الدول الأعضاء بإخراج المسابقات الدولية من شهر رمضان على أن تقوم بنشاطاتها الوطنية فقط خلال الشهر الفضيل.
وأضاف مياد بخصوص مجريات مسابقة جائزة الجزائر الدولية للقران الكريم، أن المشاركين من الدول الأخرى سيكون عليهم أيام المسابقة التي ستمتد من 17 إلى 19 فبراير الجاري، التقدم إلى المراكز القنصلية والدبلوماسية الجزائرية لدى دولهم، للوقوف أمام لجنة التحكيم الحاضرة بدار الإمام بالمحمدية بالجزائر العاصمة.
وبشأن اللجنة المشرفة على المسابقة، قال مياد أنها تتكون من ستة أعضاء، أحدهم من جمهورية مصر العربية والأخر من دولة غينيا والبقية الآخرون من ضمنهم سيدة من الجزائر.