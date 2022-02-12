https://arabic.sputniknews.com/20220212/مصدر-لـسبوتنيك-الدبلوماسيون-والمسؤولون-القنصليون-الروس-يبدؤون-في-مغادرة-أوكرانيا-1058439913.html
مصدر لـ"سبوتنيك": الدبلوماسيون والمسؤولون القنصليون الروس يبدؤون في مغادرة أوكرانيا
مصدر لـ"سبوتنيك": الدبلوماسيون والمسؤولون القنصليون الروس يبدؤون في مغادرة أوكرانيا
قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" إن دبلوماسيين وموظفين قنصليين روس بدأوا مغادرة أوكرانيا. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T06:24+0000
2022-02-12T06:24+0000
2022-02-12T06:24+0000
روسيا
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وقال: "وفقا لبيانات المواطنين الأوكرانيين، بدأ الدبلوماسيون الروس وموظفو القنصلية في أوكرانيا في المغادرة إلى روسيا. ويتجلى ذلك على وجه الخصوص من خلال الصعوبات التي واجهتها عند تحديد موعد في القنصليات والسفارة".وبحسب المصدر: "على خلفية الإخلاء الذي أعلنته رسميًا عدد من الدول الغربية، فإن هذا يشير إلى أن موسكو قررت السير على نفس المنوال".في وقت سابق، اعترف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا قد تتخذ قرارا بشأن الإجلاء المؤقت للموظفين غير الأساسيين في المؤسسات الدبلوماسية من البعثة الدبلوماسية.تعمل السفارة الروسية في كييف كالمعتاد، ولم يتم اتخاذ قرار بشأن الإخلاء الجزئي بعد، لكن وزارة الخارجية تعمل على حل هذه القضية، حسبما صرح الملحق الصحفي للبعثة الدبلوماسية دينيس غولينكو لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق.وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأستراليا عن خطط لإجلاء جزء من موظفي سفارتها بسبب التصعيد الروسي الذي تنفيه موسكو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
مصدر لـ"سبوتنيك": الدبلوماسيون والمسؤولون القنصليون الروس يبدؤون في مغادرة أوكرانيا
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قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" إن دبلوماسيين وموظفين قنصليين روس بدأوا مغادرة أوكرانيا.
وقال: "وفقا لبيانات المواطنين الأوكرانيين، بدأ الدبلوماسيون الروس وموظفو القنصلية في أوكرانيا في المغادرة إلى روسيا. ويتجلى ذلك على وجه الخصوص من خلال الصعوبات التي واجهتها عند تحديد موعد في القنصليات والسفارة".
وبحسب المصدر: "على خلفية الإخلاء الذي أعلنته رسميًا عدد من الدول الغربية، فإن هذا يشير إلى أن موسكو قررت السير على نفس المنوال".
وأشار إلى أن "بالمناسبة، ألمح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى احتمال حدوث مثل هذا السيناريو خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تروس".
في وقت سابق، اعترف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا قد تتخذ قرارا بشأن الإجلاء المؤقت للموظفين غير الأساسيين في المؤسسات الدبلوماسية من البعثة الدبلوماسية.
تعمل السفارة الروسية في كييف كالمعتاد، ولم يتم اتخاذ قرار بشأن الإخلاء الجزئي بعد، لكن وزارة الخارجية تعمل على حل هذه القضية، حسبما صرح الملحق الصحفي للبعثة الدبلوماسية دينيس غولينكو لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق.
وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأستراليا عن خطط لإجلاء جزء من موظفي سفارتها بسبب التصعيد الروسي الذي تنفيه موسكو.