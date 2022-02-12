https://arabic.sputniknews.com/20220212/مصر-قفزة-في-أسعار-الذهب-1058451338.html
مصر... قفزة في أسعار الذهب
مصر... قفزة في أسعار الذهب
سجّل الذهب في مصر، اليوم السبت، قفزة في أسعاره منذ ختام تعاملات، أمس الجمعة، وذلك بالتزامن مع الارتفاع في السعر العالمي. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T11:44+0000
2022-02-12T11:44+0000
2022-02-12T11:44+0000
أسعار الذهب اليوم
أخبار مصر الآن
مصر
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1049875905_0:132:1500:976_1920x0_80_0_0_47d75f45063d8d3a612b84386672b987.jpg
ووصل سعر غرام الذهب في مصر، اليوم، عيار 24 نحو 930 جنيه، وسجل سعر الذهب عيار 21، اليوم، في مصر 813 جنيه، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 في مصر، اليوم، 698 جنيه، وفقا لشعبة الذهب في مصر.وقفزت أسعار الذهب، أمس الجمعة، إلى أعلى مستوى لها في شهرين تقريبا، مع مخاوف من ارتفاع التضخم، وتصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، مما رفع الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا، وفقا وكالة "رويترز".وارتفع سعر الذهب الفوري 1.6 في المئة إلى 1855.17 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وكان على وشك تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.5 في المئة.وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1842.1 دولار.وارتفع سعر الفضة بنسبة 1.3 في المئة إلى 23.48 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.4 في المئة إلى 1030.49 دولار، وصعد البلاديوم 2.9 في المئة إلى 2320.18 دولار.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1049875905_44:0:1372:996_1920x0_80_0_0_2d6a0fa07644dc965c8b1fcfce62a98d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أسعار الذهب اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, العالم العربي
مصر... قفزة في أسعار الذهب
تابعنا عبر
سجّل الذهب في مصر، اليوم السبت، قفزة في أسعاره منذ ختام تعاملات، أمس الجمعة، وذلك بالتزامن مع الارتفاع في السعر العالمي.
ووصل سعر غرام الذهب في مصر، اليوم، عيار 24 نحو 930 جنيه، وسجل سعر الذهب عيار 21، اليوم، في مصر 813 جنيه، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 في مصر، اليوم، 698 جنيه، وفقا لشعبة الذهب في مصر.
وقفزت أسعار الذهب، أمس الجمعة، إلى أعلى مستوى لها في شهرين تقريبا، مع مخاوف من ارتفاع التضخم، وتصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، مما رفع الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا، وفقا وكالة "رويترز"
.
وارتفع سعر الذهب الفوري 1.6 في المئة إلى 1855.17 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وكان على وشك تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.5 في المئة.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1842.1 دولار.
وارتفع سعر الفضة بنسبة 1.3 في المئة إلى 23.48 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.4 في المئة إلى 1030.49 دولار، وصعد البلاديوم 2.9 في المئة إلى 2320.18 دولار.