وزير الخارجية المصري: لا حلول عسكرية للقضية الليبية
© AFP 2022 / Khaled DESOUKI وزير الخارجية المصري سامح شكري، 5 مارس/ آذار 2019
© AFP 2022 / Khaled DESOUKI
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده على اتصال مستمر مع جميع الأطراف في ليبيا لتعزيز الاستقرار هناك، مؤكدا أنه لا توجد حلول عسكرية للقضية الليبية.
وقال شكري، في مؤتمر صحفي، جمعه بنظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم السبت: "نحن على اتصال مع كافة الأطراف لتعزيز الاستقرار في ليبيا".
تبدأ الآن فعاليات المؤتمر الصحفي المشترك بين الوزير #سامح_شكري ونظيرته الألمانية الوزيرة "أنالينا بيربوك"@AuswaertigesAmt@ABaerbock pic.twitter.com/nGrc3wjzHO— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) February 12, 2022
وأضاف: "نتفاعل مع شركائنا الدوليين للوصول إلى انتخابات تأتي بحكومة منتخبة شرعية تلبي إرادة الشعب الليبي".
وأشار شكري إلى استمرار التفاعل سواء مع المبعوث الأممي أو الشركاء الدوليين لوضع توافق المجتمع الدولي حول الرؤية الخاصة لكيفية الخروج من الأزمة، على حد قوله.
وأشار شكري إلى استمرار التفاعل سواء مع المبعوث الأممي أو الشركاء الدوليين لوضع توافق المجتمع الدولي حول الرؤية الخاصة لكيفية الخروج من الأزمة، على حد قوله.
يستقبل الآن وزير الخارجية #سامح_شكري وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك" في أول زيارة لها إلى مصر، وذلك في إطار استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) February 12, 2022
🇪🇬 🤝 🇩🇪 @AuswaertigesAmt @ABaerbock pic.twitter.com/WzCB9Fxack
وحول تعيين البرلمان الليبي رئيس حكومة جديدا، أكد الوزير المصري أن "ما اتخذه مجلس النواب من قرارات اضطلاع بمهمته التشريعية لبدء مرحلة جديدة تؤدي لانتخابات"، مشددا أنه لا حلول عسكرية للقضية الليبية.
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قد وصلت إلى مصر، اليوم السبت، في أول زيارة لها إليها، في إطار استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك.