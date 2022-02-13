https://arabic.sputniknews.com/20220213/أمازون-لن-تمنح-إجازة-مدفوعة-الأجر-للعاملين-المصابين-بكورونا-إذا-لم-يتم-تطعيمهم-1058478871.html
"أمازون" لن تمنح إجازة مدفوعة الأجر للعاملين المصابين بكورونا إذا لم يتم تطعيمهم
"أمازون" لن تمنح إجازة مدفوعة الأجر للعاملين المصابين بكورونا إذا لم يتم تطعيمهم
أجرت شركة "أمازون" تحديثات في قواعدها الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد، والتي تستهدف موظفي مستودعاتها في المقام الأول. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T07:23+0000
2022-02-13T07:23+0000
2022-02-13T07:23+0000
شركة أمازون
مجتمع
فيروس كورونا
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وأعلنت "أمازون" أنها لن تمنح إجازة مدفوعة الأجر للعاملين الذين يصابون بـ"كوفيد-19" إذا لم يتم تطعيمهم باللقاح المضاد، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.وأشارت إلى أن موظفي المستودعات الذين تلقوا جرعات اللقاح مع حلول 18 مارس/ آذار المقبل، مؤهلين للحصول على إجازة مدفوعة الأجر إذا أصيبوا بالفيروس.وفي الشهر الماضي، قصرت "أمازون" فترة الحجر الصحي المطلوبة للعمال المصابين من 7 إلى 5 أيام، وذلك تماشيا مع التوصيات المحدثة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا.ومن سياسات "أمازون" المستحدثة بشأن "كوفيد-19" أيضا، هو أنها تطلب من عمال مستودعاتها ارتداء الأقنعة الطبية في مكان العمل بعد الآن، بشرط أنهم مطعمين بالكاملوقال عملاق التجارة الإلكترونية في مذكرة له إنه خفف متطلبات الأقنعة بسبب "الانخفاض الحاد في حالات الإصابة بكورونا في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع الماضية، فضلا عن ارتفاع معدلات التطعيم في الولايات المتحدة باعتبارها "علامة إيجابية" على عودتها "إلى العمليات الطبيعية".
https://arabic.sputniknews.com/20211224/تسريب-يكشف-مخاوف-أمازون-من-انتحار-موظفيها-1054527762.html
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شركة أمازون, مجتمع, فيروس كورونا
"أمازون" لن تمنح إجازة مدفوعة الأجر للعاملين المصابين بكورونا إذا لم يتم تطعيمهم
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أجرت شركة "أمازون" تحديثات في قواعدها الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد، والتي تستهدف موظفي مستودعاتها في المقام الأول.
وأعلنت "أمازون" أنها لن تمنح إجازة مدفوعة الأجر للعاملين الذين يصابون بـ"كوفيد-19" إذا لم يتم تطعيمهم باللقاح المضاد، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"
الأمريكية.
وأشارت إلى أن موظفي المستودعات الذين تلقوا جرعات اللقاح مع حلول 18 مارس/ آذار المقبل، مؤهلين للحصول على إجازة مدفوعة الأجر إذا أصيبوا بالفيروس.
24 ديسمبر 2021, 15:52 GMT
وفي الشهر الماضي، قصرت "أمازون" فترة الحجر الصحي المطلوبة للعمال المصابين من 7 إلى 5 أيام، وذلك تماشيا مع التوصيات المحدثة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا.
ومن سياسات "أمازون" المستحدثة بشأن "كوفيد-19" أيضا، هو أنها تطلب من عمال مستودعاتها ارتداء الأقنعة الطبية في مكان العمل بعد الآن، بشرط أنهم مطعمين بالكامل
وقال عملاق التجارة الإلكترونية في مذكرة له إنه خفف متطلبات الأقنعة بسبب "الانخفاض الحاد في حالات الإصابة بكورونا في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع الماضية، فضلا عن ارتفاع معدلات التطعيم في الولايات المتحدة باعتبارها "علامة إيجابية" على عودتها "إلى العمليات الطبيعية".