https://arabic.sputniknews.com/20220213/الأمن-السعودي-يضبط-مواطنا-و3-مقيمين-بسبب-أفعال-تنافي-الآداب-العامة-والإسلامية-1058515403.html
الأمن السعودي يضبط مواطنا و3 مقيمين بسبب أفعال تنافي الآداب العامة والإسلامية
الأمن السعودي يضبط مواطنا و3 مقيمين بسبب أفعال تنافي الآداب العامة والإسلامية
أعلن الأمن العام في المملكة العربية السعودية توقيف أربعة أشخاص لاشتراكهم في نشر مقطع فيديو "يتنافى مع الآداب العام والإسلامية". 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T17:55+0000
2022-02-13T17:55+0000
2022-02-13T17:56+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وبحسب بيان الأمن العام على "تويتر"، قال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية في المملكة، إن "شرطة محافظة حفر الباطن قبضت على مواطن و3 مقيمين من القبائل النازحة".وأوضح بأن أحد الموقوفين ظهر في مقطع فيديو يمارس أفعالا تنافي الآداب العامة والإسلامية (دون أن يوضح البيان هذه الأفعال).وأضاف أن موقوفا آخر قام بتوثيق هذا الفعل ونشره.وأكد بيان الأمن العام أنه جرى إيقاف الأشخاص الأربعة واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
الأمن السعودي يضبط مواطنا و3 مقيمين بسبب أفعال تنافي الآداب العامة والإسلامية
17:55 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 17:56 GMT 13.02.2022) تابعنا عبر
أعلن الأمن العام في المملكة العربية السعودية توقيف أربعة أشخاص لاشتراكهم في نشر مقطع فيديو "يتنافى مع الآداب العام والإسلامية".
وبحسب بيان الأمن العام على "تويتر"، قال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية في المملكة، إن "شرطة محافظة حفر الباطن قبضت على مواطن و3 مقيمين من القبائل النازحة".
وأوضح بأن أحد الموقوفين ظهر في مقطع فيديو يمارس أفعالا تنافي الآداب العامة والإسلامية (دون أن يوضح البيان هذه الأفعال).
وأضاف أن موقوفا آخر قام بتوثيق هذا الفعل ونشره.
وأكد بيان الأمن العام أنه جرى إيقاف الأشخاص الأربعة واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.