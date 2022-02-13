https://arabic.sputniknews.com/20220213/الإمارات-تعلن-عن-أول-مسابقة-طلابية-لاستكشاف-القمر-1058509587.html
الإمارات تعلن عن أول مسابقة طلابية لاستكشاف القمر
الإمارات تعلن عن أول مسابقة طلابية لاستكشاف القمر
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، عن إطلاق أول مسابقة للطلاب العرب لاستكشاف القمر تحت عنوان "تجربة على القمر". 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T15:50+0000
2022-02-13T15:50+0000
2022-02-13T15:52+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
القمر
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المسابقة جرى إطلاقها من قبل برنامج الفضاء المداري بالاشتراك مع كليات التقنية العليا في الشارقة، على هامش أسبوع "الإمارات تبتكر" بجناح الفرص في معرض إكسبو 2020 دبي، بحسب صحيفة "البيان" المحلية.ومن المقرر أن يتم إطلاق "تجربة على القمر" الطلابية في عام 2024 كأول مهمة طلابية للطلاب العرب لاستكشاف القمر.ودعت ندى الشمري قائد فريق برنامج الفضاء المداري بكليات التقنية العليا بالشارقة الطلاب من جميع الجامعات إلى التقديم للمسابقة.وأوضحت أنه لا يتعين على الطالب امتلاك أي خبرة في هذا المجال، لأن المسابقة تمثل فرصة تعليمية للطلاب، من خلال تشكيل الفريق الخاص بك وتجهيز فكرتك قبل 28 مايو/آيارالمقبل.وسيتم الإعلان عن الفائز في 16 يوليو/تموز المقبل، فيما تستمر التحضيرات حتى يناير/كانون الثاني 2023 عبر اختبارات عدة للوصول إلى تجربة الإطلاق إلى القمر، بحسب الشمري.وتهدف المسابقة إلى "تشجيع وتمكين الطلاب لتطوير وتصميم وإجراء تجارب من أجل زيادة الوعي بشأن مهمات الفضاء وإمكانيات البيئة هناك، وتأثير علوم الفضاء في الإنسانية"، وفق الصحيفة.وفي أبريل/نيسان 2021، أعلنت الإمارات أنها سترسل المستكشف الفضائي "راشد" إلى القمر خلال العام (الجاري) 2022.ووقتها، أعلنت شركة الروبوتات القمرية اليابانية "آي سبيس"، أنها ستقوم بنقل مركبة إماراتية إلى القمر في 2022.سيتم تصميم مركبة راشد القمرية بالكامل من قبل الإماراتيين، وكانت الإمارات تنوي في الأصل إرسالها إلى الفضاء بحلول عام 2024.وكانت الإمارات قد أطلقت "مسبار الأمل" وهو أول مهمة عربية في التاريخ إلى المريخ في 20 يوليو 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20210414/الإمارات-تستعد-لإرسال-بعثة-استكشافية-إلى-القمر-1048684131.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, القمر
الإمارات تعلن عن أول مسابقة طلابية لاستكشاف القمر
15:50 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 15:52 GMT 13.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، عن إطلاق أول مسابقة للطلاب العرب لاستكشاف القمر تحت عنوان "تجربة على القمر".
المسابقة جرى إطلاقها من قبل برنامج الفضاء المداري بالاشتراك مع كليات التقنية العليا في الشارقة، على هامش أسبوع "الإمارات تبتكر" بجناح الفرص في معرض إكسبو 2020 دبي، بحسب صحيفة "البيان
" المحلية.
ومن المقرر أن يتم إطلاق "تجربة على القمر" الطلابية في عام 2024 كأول مهمة طلابية للطلاب العرب لاستكشاف القمر.
ودعت ندى الشمري قائد فريق برنامج الفضاء المداري بكليات التقنية العليا بالشارقة الطلاب من جميع الجامعات إلى التقديم للمسابقة.
وأوضحت أنه لا يتعين على الطالب امتلاك أي خبرة في هذا المجال، لأن المسابقة تمثل فرصة تعليمية للطلاب، من خلال تشكيل الفريق الخاص بك وتجهيز فكرتك قبل 28 مايو/آيارالمقبل.
وسيتم الإعلان عن الفائز في 16 يوليو/تموز المقبل، فيما تستمر التحضيرات حتى يناير/كانون الثاني 2023 عبر اختبارات عدة للوصول إلى تجربة الإطلاق إلى القمر، بحسب الشمري.
وتهدف المسابقة إلى "تشجيع وتمكين الطلاب لتطوير وتصميم وإجراء تجارب من أجل زيادة الوعي بشأن مهمات الفضاء وإمكانيات البيئة هناك، وتأثير علوم الفضاء في الإنسانية"، وفق الصحيفة.
وفي أبريل/نيسان 2021، أعلنت الإمارات أنها سترسل المستكشف الفضائي
"راشد" إلى القمر خلال العام (الجاري) 2022.
ووقتها، أعلنت شركة الروبوتات القمرية اليابانية "آي سبيس"، أنها ستقوم بنقل مركبة إماراتية إلى القمر في 2022.
سيتم تصميم مركبة راشد القمرية بالكامل من قبل الإماراتيين، وكانت الإمارات
تنوي في الأصل إرسالها إلى الفضاء بحلول عام 2024.
وكانت الإمارات قد أطلقت "مسبار الأمل" وهو أول مهمة عربية في التاريخ إلى المريخ في 20 يوليو 2020.