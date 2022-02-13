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الجامعة العربية: مصر سخرت إمكاناتها كافة لنجاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
الجامعة العربية: مصر سخرت إمكاناتها كافة لنجاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
قالت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية، الوزير المفوض الدكتورة ندى العجيزي، إن مصر سخرت كافة إمكانيتها للأسبوع العربي للتنمية... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T08:17+0000
2022-02-13T08:20+0000
الجامعة العربية
التنمية المستدامة
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وأضافت خلال كلمتها في الجلسة الاقتتاحية للأسبوع العربي للتنمية المستدامة المنعقد، اليوم، في مقر جامعة الدول العربية الذي حضرته "سبوتنيك"، إن قضية تغير المناخ تعد حاسمة في العصر الحالي، خاصة أن الآثار التي حذر منها العلماء بدت واضحة في الوقت الراهن، وأن الأسبوع العربي يناقش القضية عبر العديد من الورش والجلسات.وأوضحت أن العديد من المحاور يتضمنها الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة، منها تمويل التنمية المستدامة والتكنولوجيا وتغير المناخ، والعديد من القضايا.وفي تصريحات سابقة، قالت العجيزي، إن هذه النسخة ستحمل شعار "معا لتعاف مستدام" للتخفيف من التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.وأشارت في بيان صحفي، إلى أن هذه النسخة تدور حول ثلاثة محاور رئيسية، منها محور يتعلق بالتمويل المستدام.وتطلق جامعة الدول العربية خلال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تقريرا عن "تمويل التنمية المستدامة في مصر" تحت إشراف الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي؛ وهو التقرير الأول من نوعه عالميا على المستوى الوطني.
https://arabic.sputniknews.com/20190910/الرئيس-المصري-يبحث-تنمية-الصعيد-ضمن-رؤية-التنمية-المستدامة-1042846122.html
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الجامعة العربية, التنمية المستدامة

الجامعة العربية: مصر سخرت إمكاناتها كافة لنجاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

08:17 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 08:20 GMT 13.02.2022)
© Sputnik . Mohamed.Hamidaأسبوع التنمية المستدامة في الجامعة العربية
أسبوع التنمية المستدامة في الجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© Sputnik . Mohamed.Hamida
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قالت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية، الوزير المفوض الدكتورة ندى العجيزي، إن مصر سخرت كافة إمكانيتها للأسبوع العربي للتنمية المستدامة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة الاقتتاحية للأسبوع العربي للتنمية المستدامة المنعقد، اليوم، في مقر جامعة الدول العربية الذي حضرته "سبوتنيك"، إن قضية تغير المناخ تعد حاسمة في العصر الحالي، خاصة أن الآثار التي حذر منها العلماء بدت واضحة في الوقت الراهن، وأن الأسبوع العربي يناقش القضية عبر العديد من الورش والجلسات.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2019
الرئيس المصري يبحث تنمية الصعيد ضمن رؤية "التنمية المستدامة"
10 سبتمبر 2019, 15:10 GMT
وأوضحت أن العديد من المحاور يتضمنها الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة، منها تمويل التنمية المستدامة والتكنولوجيا وتغير المناخ، والعديد من القضايا.
وفي تصريحات سابقة، قالت العجيزي، إن هذه النسخة ستحمل شعار "معا لتعاف مستدام" للتخفيف من التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.

وبحسب العجيزي فهناك تجارب وطنية وعربية ودولية سيتم استعراضها من خلال عقد أكثر من 25 جلسة نقاشية لهذه النسخة على مدى ثلاثة أيام بدءًا من الأحد المقبل.

وأشارت في بيان صحفي، إلى أن هذه النسخة تدور حول ثلاثة محاور رئيسية، منها محور يتعلق بالتمويل المستدام.
وتطلق جامعة الدول العربية خلال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تقريرا عن "تمويل التنمية المستدامة في مصر" تحت إشراف الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي؛ وهو التقرير الأول من نوعه عالميا على المستوى الوطني.
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