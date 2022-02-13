https://arabic.sputniknews.com/20220213/الجمارك-المصرية-أحبطنا-19-ألف-عملية-تهريب-وحصلنا-رسوما-بـ-53-مليار-جنيه-خلال-2021-1058487012.html

الجمارك المصرية: أحبطنا 19 ألف عملية تهريب وحصلنا رسوما بـ 5.3 مليار جنيه خلال 2021

الجمارك المصرية: أحبطنا 19 ألف عملية تهريب وحصلنا رسوما بـ 5.3 مليار جنيه خلال 2021

قال تقرير صادر عن وزارة المال المصرية إن مصلحة الجمارك أحبطت خلال العام 2021 أكثر من 19 ألف عملية تهريب، وحصلت رسوما بـ 5.3 مليار دولار. 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T10:50+0000

2022-02-13T10:50+0000

2022-02-13T10:50+0000

الجمارك

غرامات

محاضر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101569/20/1015692049_0:73:3264:1909_1920x0_80_0_0_6350cd950c570233537315a0f6a0efa2.jpg

وحسب بيان نشره مجلس الوزراء المصري عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد "استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال عام 2021، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية".وطالب معيط بـ "تكثيف جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية "النافذة الواحدة" التي تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير؛ على النحو الذي يساعد في تحفيز الاستثمار".من جانبه أوضح الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك أن "عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال العام الماضي، بلغ 19 ألفًا و256 محضرًا، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة 5 مليارات و362 مليون جنيه".أيضا، تحدث الغتوري عن 119 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة بلغت مستحقاتها نحو 97 مليونًا و87 ألف جنيه، و537 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أصناف متنوعة بلغت مستحقاتها نحو مليار و280 مليونًا و526 ألف جنيه".وأوضح أنه "تم تحرير 42 محضرًا تتعلق بتقديم فواتير بقيم أقل، بلغت مستحقاتها نحو 246 مليونًا و235 ألف جنيه، و10 محاضر لتهريب الألعاب النارية بلغت مستحقاتها نحو 22 مليونًا و345 ألف جنيه، و153 محضرًا عن سيارات وقطع غيار بلغت مستحقاتها 117 مليونًا و175 ألف جنيه، و109 محاضر لأدوية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل بلغت مستحقاتها نحو 50 مليونًا و522 ألف جنيه.إضافة إلى 100 محضر تتعلق بالخمور بلغت مستحقاتها نحو 265 مليونًا و902 ألف جنيه، و828 محضرًا عن سجائر وشيش إلكترونية تبلغ قيمة مستحقاتها 272 مليونًا و848 ألف جنيه، و7 محاضر لتهريب كيماويات ومبيدات زراعية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 473 ألف جنيه، و141 محضرًا تتعلق بالملابس الجاهزة تبلغ مستحقاتها نحو 16مليونًا و952 ألف جنيه، و52 محضرًا عن أجهزة طبية ومستلزماتها تبلغ مستحقاتها نحو 7 ملايين و503 آلاف جنيه".أيضا هناك 88 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب سيارات وسجائر بلغت مستحقاتها نحو 648 مليونًا و898 ألف جنيه، و125 محضرًا تتعلق بتهريب مستحضرات تجميل تبلغ مستحقاتها نحو 547 مليونًا و962 ألف جنيه، كما تم تحرير 70 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب مشغولات ذهبية وفضية، و248 محضرًا بمحاولة تهريب عملات، و9 محاضر بمحاولة تهريب آثار".

https://arabic.sputniknews.com/20201023/وزارة-المال-المصرية-تزف-بشرى-سارة-للمصدرين-1046940226.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الجمارك, غرامات, محاضر