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https://arabic.sputniknews.com/20220213/الرئيس-الأوكراني-يطلب-من-أمريكا-مزيدا-من-الدعم-ويدعو-بايدن-لزيارة-بلاده-1058518465.html
الرئيس الأوكراني يطلب من أمريكا مزيدا من الدعم ويدعو بايدن لزيارة بلاده
الرئيس الأوكراني يطلب من أمريكا مزيدا من الدعم ويدعو بايدن لزيارة بلاده
طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة الأمريكية مزيدا من الدعم المالي والعسكري. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T19:38+0000
2022-02-13T19:38+0000
الجزائر
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ودعا زيلينسكي الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى زيارة أوكرانيا، وذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما اليوم الأحد، حسب "سبوتنيك".واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس السبت، واشنطن بأنها تدير الحملة الإعلامية حول ما يسمى بـ"الغزو الروسي الوشيك" لأوكرانيا.وقالت: "أعتقد أن التغطية الإعلامية غير مسبوقة لأن جميع الوسائل الغربية التي تقدم نفسها على أنها مستقلة أظهرت وجهها الحقيقي من خلال تقديم هذه القصة التي اختلقتها واشنطن".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
الجزائر
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الرئيس الأوكراني يطلب من أمريكا مزيدا من الدعم ويدعو بايدن لزيارة بلاده

19:38 GMT 13.02.2022
© Sputnik . Sergey Melkonov / الذهاب إلى بنك الصوررئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي خلال مراسم وضع أكاليل الزهور أمام نصب الحرية في ريغا، لاتفيا 16 أكتوبر 2019
رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي خلال مراسم وضع أكاليل الزهور أمام نصب الحرية في ريغا، لاتفيا 16 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© Sputnik . Sergey Melkonov
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طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة الأمريكية مزيدا من الدعم المالي والعسكري.
ودعا زيلينسكي الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى زيارة أوكرانيا، وذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما اليوم الأحد، حسب "سبوتنيك".
واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس السبت، واشنطن بأنها تدير الحملة الإعلامية حول ما يسمى بـ"الغزو الروسي الوشيك" لأوكرانيا.
وقالت: "أعتقد أن التغطية الإعلامية غير مسبوقة لأن جميع الوسائل الغربية التي تقدم نفسها على أنها مستقلة أظهرت وجهها الحقيقي من خلال تقديم هذه القصة التي اختلقتها واشنطن".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
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