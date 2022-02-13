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السعودية... ضبط مواطنين ووافدين بتهمة غسل 2.6 مليار دولار
السعودية... ضبط مواطنين ووافدين بتهمة غسل 2.6 مليار دولار
قالت السلطات السعودية إنها ضبطت تشكيلا عصابيا من مواطنين ووافدين بتهمة غسل ما يعادل 2.6 مليار دولار. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T09:20+0000
2022-02-13T09:20+0000
العالم العربي
غسيل أموال
السعودية
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وأفادت وسائل الإعلام السعودية الرسمية، اليوم الأحد، بأنه تم ضبط تشكيل عصابي مكوّن من مواطنين اثنين و9 وافدين متهمين بغسل الأموال بقيمة 10 مليارات ريال.وأشارت إلى "سجن المتهمين لمدد مجموعها 52 عاما، وفرض غرامات مالية، ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية، التي تم ضبطها".وأصدر القضاء السعودي، في شهر أغسطس/آب الماضي، حكما بمصادرة أموال بلغت 140 مليون ريال سعودي من مجموعة من المدانين في قضية غسيل أموال وسجنهم لمدة 24 عاما.ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن التحقيقات مع أربعة متهمين في قضية غسل أموال أحدهم مواطن والآخرين وافدين، أثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافدين، وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة.
https://arabic.sputniknews.com/20210814/السعودية-مصادرة-140-مليون-ريال-من-متهمين-بغسيل-أموال-وسجنهم-24-عاما-1049841626.html
السعودية
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العالم العربي, غسيل أموال, السعودية

السعودية... ضبط مواطنين ووافدين بتهمة غسل 2.6 مليار دولار

09:20 GMT 13.02.2022
© AFP 2022saudi police
saudi police - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© AFP 2022
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قالت السلطات السعودية إنها ضبطت تشكيلا عصابيا من مواطنين ووافدين بتهمة غسل ما يعادل 2.6 مليار دولار.
وأفادت وسائل الإعلام السعودية الرسمية، اليوم الأحد، بأنه تم ضبط تشكيل عصابي مكوّن من مواطنين اثنين و9 وافدين متهمين بغسل الأموال بقيمة 10 مليارات ريال.
وأشارت إلى "سجن المتهمين لمدد مجموعها 52 عاما، وفرض غرامات مالية، ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية، التي تم ضبطها".
وأصدر القضاء السعودي، في شهر أغسطس/آب الماضي، حكما بمصادرة أموال بلغت 140 مليون ريال سعودي من مجموعة من المدانين في قضية غسيل أموال وسجنهم لمدة 24 عاما.
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2021
السعودية... مصادرة 140 مليون ريال من متهمين بغسيل أموال وسجنهم 24 عاما
14 أغسطس 2021, 13:04 GMT
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن التحقيقات مع أربعة متهمين في قضية غسل أموال أحدهم مواطن والآخرين وافدين، أثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافدين، وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة.
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