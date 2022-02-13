https://arabic.sputniknews.com/20220213/العثور-على-اثنين-من-صغار-الشمبانزي-غربي-الجزائر-صور-1058510326.html
العثور على اثنين من صغار الشمبانزي غربي الجزائر... صور
العثور على اثنين من صغار الشمبانزي غربي الجزائر... صور
تم اكتشاف قردين من فصيلة "Pan troglodytes"، المعروفة باسم "الشمبانزي"، في ولاية تلمسان غربي الجزائر. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T16:21+0000
2022-02-13T16:21+0000
2022-02-13T16:21+0000
الجزائر
قرد
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وقالت خلية الاتصال لمحافظة الغابات للولاية في بيان، نشرته عبر حسابها على موقع "فيسبوك" اليوم الأحد، "بناء على المكالمة الهاتفية من طرف قائد مجموعة الدرك الوطني بويهي لرئيس إقليم سيد الجيلالي والتي مفادها العثور على حيوانين من نوع قردة فصيلة Chimpanzé - Pan troglodytes ذكر وأنثى صغار السن لونها أسود، من طرف أفراد الجيش الشعبي الوطني (حراس الحدود) ببلدية البويهي المكان المسمى مالايات و بناءً على تعليمة السيد محافظ الغابات لولاية تلمسان تنقلت مصالح الغابات بعين المكان لاستلامهما وبعد المعاينة من طرف طبيب البيطري تبين أنهما في حالة مزرية وتم وضعهم في الحجز الأربعيني للمراقبة و المتابعه".وتابع البيان "هذا النوع من القردة يندرج ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض بموجب اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية سيتاس (CITES)".هذا وأشارت الخدمة إلى أنها لا تعرف لحد الآن الجهة، التي قدم منها القردان، كما ما زالوا لا يعرفون ماذا سيحدث للحيوانين "أعددنا شهادات الشمبانزي واتصلنا بالمديرية العامة للغابات" التي ستقرر مصيرهما.
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الجزائر, قرد
العثور على اثنين من صغار الشمبانزي غربي الجزائر... صور
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تم اكتشاف قردين من فصيلة "Pan troglodytes"، المعروفة باسم "الشمبانزي"، في ولاية تلمسان غربي الجزائر.
وقالت خلية الاتصال لمحافظة الغابات للولاية في بيان، نشرته عبر حسابها على موقع "فيسبوك" اليوم الأحد، "بناء على المكالمة الهاتفية من طرف قائد مجموعة الدرك الوطني بويهي لرئيس إقليم سيد الجيلالي والتي مفادها العثور على حيوانين من نوع قردة فصيلة Chimpanzé - Pan troglodytes ذكر وأنثى صغار السن لونها أسود، من طرف أفراد الجيش الشعبي الوطني (حراس الحدود) ببلدية البويهي المكان المسمى مالايات و بناءً على تعليمة السيد محافظ الغابات لولاية تلمسان تنقلت مصالح الغابات بعين المكان لاستلامهما وبعد المعاينة من طرف طبيب البيطري تبين أنهما في حالة مزرية وتم وضعهم في الحجز الأربعيني للمراقبة و المتابعه".
وتابع البيان "هذا النوع من القردة يندرج ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض بموجب اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية سيتاس (CITES)".
هذا وأشارت الخدمة إلى أنها لا تعرف لحد الآن الجهة، التي قدم منها القردان، كما ما زالوا لا يعرفون ماذا سيحدث للحيوانين "أعددنا شهادات الشمبانزي واتصلنا بالمديرية العامة للغابات" التي ستقرر مصيرهما.