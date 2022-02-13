https://arabic.sputniknews.com/20220213/بيسكوف-روسيا-تسعى-للتعاون-مع-جميع-الدول-1058475278.html

بيسكوف: روسيا تسعى للتعاون مع جميع الدول

بيسكوف: روسيا تسعى للتعاون مع جميع الدول

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن روسيا تسعى للتعاون مع جميع الدول، بما في ذلك مع الولايات المتحدة وأوروبا. 13.02.2022, سبوتنيك عربي

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دميتري بيسكوف

أخبار روسيا اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة سبوتنيك، "روسيا بلد يسعى إلى التعاون مع الجميع.. نحن مهتمون بالتعاون مع شركائنا الأوروبيين.. نحن مهتمون بالتعاون مع الولايات المتحدة - في التجارة والاقتصاد والاستثمار وفي القضايا الأمنية".تتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.

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دميتري بيسكوف, أخبار روسيا اليوم