https://arabic.sputniknews.com/20220213/بيسكوف-روسيا-تسعى-للتعاون-مع-جميع-الدول-1058475278.html
بيسكوف: روسيا تسعى للتعاون مع جميع الدول
بيسكوف: روسيا تسعى للتعاون مع جميع الدول
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن روسيا تسعى للتعاون مع جميع الدول، بما في ذلك مع الولايات المتحدة وأوروبا. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T00:15+0000
2022-02-13T00:15+0000
2022-02-13T00:45+0000
دميتري بيسكوف
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة سبوتنيك، "روسيا بلد يسعى إلى التعاون مع الجميع.. نحن مهتمون بالتعاون مع شركائنا الأوروبيين.. نحن مهتمون بالتعاون مع الولايات المتحدة - في التجارة والاقتصاد والاستثمار وفي القضايا الأمنية".تتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/الكرملين-بوتين-يستنكر-خلال-حديثه-مع-بايدن-المعلومات-المزيفة-حول-الغزو-الروسي-ضد-أوكرانيا-1058471187.html
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دميتري بيسكوف, أخبار روسيا اليوم
بيسكوف: روسيا تسعى للتعاون مع جميع الدول
00:15 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 00:45 GMT 13.02.2022) تابعنا عبر
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن روسيا تسعى للتعاون مع جميع الدول، بما في ذلك مع الولايات المتحدة وأوروبا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة سبوتنيك، "روسيا بلد يسعى إلى التعاون مع الجميع.. نحن مهتمون بالتعاون مع شركائنا الأوروبيين.. نحن مهتمون بالتعاون مع الولايات المتحدة - في التجارة والاقتصاد والاستثمار وفي القضايا الأمنية".
وأضاف، "لكن لن تكون مجبرًا على أن تكون لطيفا.. لذلك بالطبع ستبحث روسيا عن فرص
لتوسيع التعاون حيث ترى المعاملة بالمثل".
تتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.