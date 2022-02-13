https://arabic.sputniknews.com/20220213/تداول-صور-سلطان-عمان-قابوس-على-أغلى-بندقية-في-العالم-1058480788.html

تداول صور سلطان عمان قابوس على "أغلى بندقية في العالم"‏

تداول صور سلطان عمان قابوس على "أغلى بندقية في العالم"‏

علقت تقارير عمانية على تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا، تبرز صورة سلطان عمان ‏الراحل، قابوس بن سعيد بن تيمور، على إحدى البنادق العتيقة.‏ 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T08:20+0000

2022-02-13T08:20+0000

2022-02-13T08:20+0000

سلطنة عمان

العالم العربي

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وذكرت صحيفة "أثير" العمانية، أمس السبت، أن هذه البنادق يتم تصنيعها يدويا بواسطة شركة سويدية تدعى "VO Vapen"، نسبة إلى مؤسسها، فيغو أولسون، التي قام بتأسيسها في عام 1977.وتابعت، مشيرة إلى أن البندقية تعد "الأغلى في العالم"، يصل سعرها إلى 980 ألف دولار أمريكي، بينما يبلغ سعرها دون النحت 820 ألف دولار.ونشر حساب شركة "Vo Vapen" صور البندقية المتداولة حاليا والتي عليها صورة السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" بعد الإعلان عن وفاته قبل عامين في يناير/ كانون الثاني 2020.وقالت الشركة السويدية في نعيها للسلطان قابوس: "لقد حوّل سلطنة عمان إلى دولة حديثة ومستقرة وشاملة، ودعا إلى مزيد من المساواة بين الجنسين من خلال إدخال حق الاقتراع العام في عام 2002، وتعيين النساء في مناصب السلطة، وخلق فرص العمل للجميع، سوف يستمر إرثه من خلال العديد من الأرواح التي أثّر فيها".وتستقبل الشركة السويدية عددا محدودا من الطلبات سنويا، وتقوم بصناعة بنادقها حسب رقم الطلب.

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