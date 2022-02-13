https://arabic.sputniknews.com/20220213/خبير-روسيا-تمارس-سياسة-ضبط-النفس-لكن-لن-تسمح-باجتياح-الدونباس--1058503241.html
خبير: روسيا تمارس سياسة ضبط النفس لكن لن تسمح باجتياح الدونباس
خبير: روسيا تمارس سياسة ضبط النفس لكن لن تسمح باجتياح الدونباس
تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما قاله مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، يوم السبت الماضي، إن الرئيس فلاديمير بوتين استنكر خلال الاتصال الهاتفي... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T14:14+0000
2022-02-13T14:14+0000
2022-02-13T14:14+0000
راديو
حول العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1058503171_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_47166560fbd654a948de53cbfc2aa9b3.png
خبير: روسيا تمارس سياسة ضبط النفس لكن لن تسمح باجتياح الدونباس
خبير: روسيا تمارس سياسة ضبط النفس لكن لن تسمح باجتياح الدونباس
وأكد أوشاكوف، في تصريحات صحفية أن بوتين أبلغ بايدن "من غير الواضح لماذا يقوم شخص ما بالإبلاغ عن معلومات مزيفة عن غزو روسي لأوكرانيا"، مضيفا أن "الغرب لا يمارس ضغطًا كافيا على أوكرانيا لتنفيذ اتفاقيات مينسك".يقول الخبير في الشأن الروسي بسام البني في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار البني إلى أن روسيا تمارس سياسة ضبط النفس القصوى، لأنها تعلم أن الغرب يريد أن يجرها إلى حرب مع أشقائها، وفي ذات الوقت، تنبه روسيا الغرب دائما إلى أن اجتياح منطقة الدونباس لا يمكن القبول به إطلاقا".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1058503171_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_70138857eebc5574f1670d691cf0b933.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: روسيا تمارس سياسة ضبط النفس لكن لن تسمح باجتياح الدونباس
تابعنا عبر
تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما قاله مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، يوم السبت الماضي، إن الرئيس فلاديمير بوتين استنكر خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، المعلومات المزيفة حول "الغزو الروسي" ضد أوكرانيا.
وأكد أوشاكوف، في تصريحات صحفية أن بوتين أبلغ بايدن "من غير الواضح لماذا يقوم شخص ما بالإبلاغ عن معلومات مزيفة عن غزو روسي لأوكرانيا"، مضيفا أن "الغرب لا يمارس ضغطًا كافيا على أوكرانيا لتنفيذ اتفاقيات مينسك".
يقول الخبير في الشأن الروسي بسام البني في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"أعتقد أن هناك استجداء أمريكيا-غربيا واضحا لروسيا للدخول في حرب ضد أوكرانيا، وبالتالي يريدون أن تنشب حرب بين الأشقاء الأوكرانيين والروس، لكي يحولوا نظر العالم عن المشكلة الرئيسية التي تقوم الآن بين روسيا والغرب حول موضوع الضمانات الأمنية المتعلقة بشرق أوروبا وتمدد الناتو إليه".
وأشار البني إلى أن روسيا تمارس سياسة ضبط النفس القصوى، لأنها تعلم أن الغرب يريد أن يجرها إلى حرب مع أشقائها، وفي ذات الوقت، تنبه روسيا الغرب دائما إلى أن اجتياح منطقة الدونباس لا يمكن القبول به إطلاقا".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..