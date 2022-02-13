https://arabic.sputniknews.com/20220213/خطأ-شائع-نقوم-به-عند-الشعور-بالصداع-1058476461.html
خطأ شائع نقوم به عند الشعور بالصداع
خطأ شائع نقوم به عند الشعور بالصداع
قال الطبيب والمقدم التلفزيوني يفغيني كوماروفسكي، على الهواء على القناة التلفزيونية "أوكرانيا"، إنه في حالة الصداع الشديد، قد تكون الأدوية المضادة للالتهابات... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T04:39+0000
2022-02-13T04:39+0000
2022-02-13T04:39+0000
مجتمع
صداع
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نصح الطبيب: "من الضروري استخدام الدواء في شكل جرعات سائلة. على سبيل المثال، ليس حبة دواء، بل شراب".وأضاف أنه في حالة الصداع الشديد، يمكن أن يحدث تشنج وعائي، وسوف "تستلقي الحبوب في المعدة ولن يتم امتصاصها".كما أشار الطبيب إلى الاختلاف الجوهري بين الصداع والصداع النصفي. مع هذا الأخير، سوف يتكرر الصداع بشكل عرضي ونوبات انتيابية بطبيعتها. في هذه الحالة، يمكن أن تستمر مدة النوبة من أربع ساعات إلى ثلاثة أيام.وفقًا لكوماروفسكي، فإن ألم الصداع النصفي شديد، وأحادي الجانب في معظم الحالات، ويتفاقم بشدة بسبب المجهود البدني. يمكن أن يكون مصحوبًا أيضًا بحساسية متزايدة للمثيرات الخارجية ويسبب الغثيان.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, صداع
خطأ شائع نقوم به عند الشعور بالصداع
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قال الطبيب والمقدم التلفزيوني يفغيني كوماروفسكي، على الهواء على القناة التلفزيونية "أوكرانيا"، إنه في حالة الصداع الشديد، قد تكون الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية على شكل أقراص عديمة الفائدة.
نصح الطبيب: "من الضروري استخدام الدواء في شكل جرعات سائلة. على سبيل المثال، ليس حبة دواء، بل شراب".
وأضاف أنه في حالة الصداع الشديد
، يمكن أن يحدث تشنج وعائي، وسوف "تستلقي الحبوب في المعدة ولن يتم امتصاصها".
كما أشار الطبيب إلى الاختلاف الجوهري بين الصداع والصداع النصفي. مع هذا الأخير، سوف يتكرر الصداع بشكل عرضي ونوبات انتيابية بطبيعتها. في هذه الحالة، يمكن أن تستمر مدة النوبة من أربع ساعات إلى ثلاثة أيام.
وفقًا لكوماروفسكي، فإن ألم الصداع النصفي شديد، وأحادي الجانب في معظم الحالات، ويتفاقم بشدة بسبب المجهود البدني. يمكن أن يكون مصحوبًا أيضًا بحساسية متزايدة للمثيرات الخارجية ويسبب الغثيان.