عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220213/خطأ-شائع-نقوم-به-عند-الشعور-بالصداع-1058476461.html
خطأ شائع نقوم به عند الشعور بالصداع
خطأ شائع نقوم به عند الشعور بالصداع
قال الطبيب والمقدم التلفزيوني يفغيني كوماروفسكي، على الهواء على القناة التلفزيونية "أوكرانيا"، إنه في حالة الصداع الشديد، قد تكون الأدوية المضادة للالتهابات... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T04:39+0000
2022-02-13T04:39+0000
مجتمع
صداع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1a/1046654835_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_e882c9507a6a3d764925c8bdef4be1fb.jpg
نصح الطبيب: "من الضروري استخدام الدواء في شكل جرعات سائلة. على سبيل المثال، ليس حبة دواء، بل شراب".وأضاف أنه في حالة الصداع الشديد، يمكن أن يحدث تشنج وعائي، وسوف "تستلقي الحبوب في المعدة ولن يتم امتصاصها".كما أشار الطبيب إلى الاختلاف الجوهري بين الصداع والصداع النصفي. مع هذا الأخير، سوف يتكرر الصداع بشكل عرضي ونوبات انتيابية بطبيعتها. في هذه الحالة، يمكن أن تستمر مدة النوبة من أربع ساعات إلى ثلاثة أيام.وفقًا لكوماروفسكي، فإن ألم الصداع النصفي شديد، وأحادي الجانب في معظم الحالات، ويتفاقم بشدة بسبب المجهود البدني. يمكن أن يكون مصحوبًا أيضًا بحساسية متزايدة للمثيرات الخارجية ويسبب الغثيان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1a/1046654835_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_486987d97068499afff9f6ebf63daf62.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, صداع

خطأ شائع نقوم به عند الشعور بالصداع

04:39 GMT 13.02.2022
© Depositphotos / AndrewLozovyiفتاة تعاني من ألم في الرأس
فتاة تعاني من ألم في الرأس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© Depositphotos / AndrewLozovyi
تابعنا عبرGoogle news
قال الطبيب والمقدم التلفزيوني يفغيني كوماروفسكي، على الهواء على القناة التلفزيونية "أوكرانيا"، إنه في حالة الصداع الشديد، قد تكون الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية على شكل أقراص عديمة الفائدة.
نصح الطبيب: "من الضروري استخدام الدواء في شكل جرعات سائلة. على سبيل المثال، ليس حبة دواء، بل شراب".
وأضاف أنه في حالة الصداع الشديد، يمكن أن يحدث تشنج وعائي، وسوف "تستلقي الحبوب في المعدة ولن يتم امتصاصها".
كما أشار الطبيب إلى الاختلاف الجوهري بين الصداع والصداع النصفي. مع هذا الأخير، سوف يتكرر الصداع بشكل عرضي ونوبات انتيابية بطبيعتها. في هذه الحالة، يمكن أن تستمر مدة النوبة من أربع ساعات إلى ثلاثة أيام.
وفقًا لكوماروفسكي، فإن ألم الصداع النصفي شديد، وأحادي الجانب في معظم الحالات، ويتفاقم بشدة بسبب المجهود البدني. يمكن أن يكون مصحوبًا أيضًا بحساسية متزايدة للمثيرات الخارجية ويسبب الغثيان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала