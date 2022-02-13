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https://arabic.sputniknews.com/20220213/رئيس-الوزراء-الماليزي-البازارات-الرمضانية-ستقام-كالمعتاد-هذا-العام-1058485718.html
رئيس الوزراء الماليزي: البازارات الرمضانية ستقام كالمعتاد هذا العام
رئيس الوزراء الماليزي: البازارات الرمضانية ستقام كالمعتاد هذا العام
أعلنت السلطات الماليزية رفع جميع القيود على الأنشطة الاقتصادية هذا العام، بما في ذلك إقامة البازارات الرمضانية. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T10:25+0000
2022-02-13T10:25+0000
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فيروس كورونا
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وقال رئيس الوزراء داتوك سري إسماعيل صبري يعقوب، بعد المشاركة في لو سانغ إرم في مأدبة غداء بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة: "لن نغلق الأعمال، كما ذكرت سابقا، احتفال الراية وشهر الصيام وبازار رمضان والسوق الليلي سيستمرون كالمعتاد".ومع ذلك، أكد أنه سيتم وضع إجراءات تشغيل معيارية أكثر بساطة (SOP) لبازارات رمضان، والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن تجار بازار رمضان قلقون من عدم تمكنهم من العمل بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" خلال الشهر الماضي.وحث وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين، في وقت سابق، سكان البلاد على عدم السعي لالتقاط سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا من أجل تجنب التطعيم، حسبما ذكرت صحيفة "ستار" اليوم الاثنين.ونقلت الصحيفة عن الوزير، قوله: ​​"لا يهم على الإطلاق نوع السلالة التي نتحدث عنها إن كانت أوميكرون أو دلتا أو ألفا أو بيتا. يجب عدم البحث عن فرص للإصابة بالفيروس". وأضاف: "ما زلنا لا نعرف كيف سيتحمل الشخص، حتى إذا كان مطعما، التعرض للفيروس، وماذا ستكون عواقب متلازمة ما بعد كوفيد".وتابع جمال الدين: "بالطبع، هناك معلومات تفيد بأن المرضى يتحملون أوميكرون بسهولة أكبر. مع ذلك، ليس من الضروري تعريض نفسه عمدا للإصابة من أجل تجنب التطعيم أو الجرعات المعززة".وسجلت ماليزيا منذ بداية الجائحة أكثر من 2.8 مليون إصابة بكورونا ووفاة أكثر من 31.7 ألف شخص.
https://arabic.sputniknews.com/20210820/تعيين-إسماعيل-صبري-رئيسا-لوزراء-ماليزيا-1049890504.html
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العالم, أخبار ماليزيا اليوم, فيروس كورونا

رئيس الوزراء الماليزي: البازارات الرمضانية ستقام كالمعتاد هذا العام

10:25 GMT 13.02.2022
© REUTERS / Lim Huey Tengشابات يفطرن في ميدان الاستقلال، وسط اجراءات احترازية بسبب مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في كوالالمبور، ماليزيا، 20 أبريل 2021
شابات يفطرن في ميدان الاستقلال، وسط اجراءات احترازية بسبب مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في كوالالمبور، ماليزيا، 20 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / Lim Huey Teng
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أعلنت السلطات الماليزية رفع جميع القيود على الأنشطة الاقتصادية هذا العام، بما في ذلك إقامة البازارات الرمضانية.
وقال رئيس الوزراء داتوك سري إسماعيل صبري يعقوب، بعد المشاركة في لو سانغ إرم في مأدبة غداء بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة: "لن نغلق الأعمال، كما ذكرت سابقا، احتفال الراية وشهر الصيام وبازار رمضان والسوق الليلي سيستمرون كالمعتاد".
ومع ذلك، أكد أنه سيتم وضع إجراءات تشغيل معيارية أكثر بساطة (SOP) لبازارات رمضان، والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن تجار بازار رمضان قلقون من عدم تمكنهم من العمل بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" خلال الشهر الماضي.
وحث وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين، في وقت سابق، سكان البلاد على عدم السعي لالتقاط سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا من أجل تجنب التطعيم، حسبما ذكرت صحيفة "ستار" اليوم الاثنين.
ونقلت الصحيفة عن الوزير، قوله: ​​"لا يهم على الإطلاق نوع السلالة التي نتحدث عنها إن كانت أوميكرون أو دلتا أو ألفا أو بيتا. يجب عدم البحث عن فرص للإصابة بالفيروس". وأضاف: "ما زلنا لا نعرف كيف سيتحمل الشخص، حتى إذا كان مطعما، التعرض للفيروس، وماذا ستكون عواقب متلازمة ما بعد كوفيد".
شابات يفطرن في ميدان الاستقلال، وسط اجراءات احترازية بسبب مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في كوالالمبور، ماليزيا، 20 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2021
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وتابع جمال الدين: "بالطبع، هناك معلومات تفيد بأن المرضى يتحملون أوميكرون بسهولة أكبر. مع ذلك، ليس من الضروري تعريض نفسه عمدا للإصابة من أجل تجنب التطعيم أو الجرعات المعززة".
وسجلت ماليزيا منذ بداية الجائحة أكثر من 2.8 مليون إصابة بكورونا ووفاة أكثر من 31.7 ألف شخص.
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