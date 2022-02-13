https://arabic.sputniknews.com/20220213/رغد-صدام-حسين-تتحدث-عن-جريمة-بشعة-حدثت-في-عهد-والدها-فيديو-1058517331.html
رغد صدام حسين تتحدث عن جريمة بشعة حدثت في عهد والدها... فيديو
رغد صدام حسين تتحدث عن جريمة بشعة حدثت في عهد والدها... فيديو
نشرت رغد صدام حسين، مقطعا صوتيا في ذكرى قصف ملجأ العامرية في العاصمة العراقية بغداد، في فبراير/ شباط 1991، أثناء حرب الخليج الثانية، الذي قتل فيه ما لا يقل عن... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T19:03+0000
2022-02-13T19:03+0000
2022-02-13T19:16+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وقالت ابنة الرئيس العراقي الراحل في المقطع الصوتي الذي نشرته عبر حسابها على "تويتر" إنه "في فجر 13/ 2/ 1991، (اليوم الأسود) هكذا سماه العراقيون، أغارت طائراتهم التي كانت تحمل الموت، طائرات ديمقراطية القتل التي قصفت الأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال حتى انصهرت وذابت أجسادهم الطاهرة، ولم نستطع الوصول إلى جثث البعض فقد اختفت تماما خصوصا جثث الأطفال".وتابعت "لقد تم قصف ملجأ العامرية في بغداد بطائرات إف 117 وكانت أول تجربة لذلك السلاح على الملجأ، وراح ضحية ذلك القصف أكثر من 500 شهيد".وأضافت رغد صدام حسين: "أعلن الأردن حينها الحداد لـ3 أيام، وطلب من إسبانيا تحقيقا دوليا"، وأكد أنه "سيظل العراقيون يتذكرون هذا اليوم الذي يؤكد خزي ديمقراطيتهم".وختمت رغد كلمتها المسجلة بالتأكيد أنه "سنرفض كعراقيين أي مظهر من مظاهر الاحتفال بهذا اليوم... سنجعله يوما لاستذكار جرائمهم... رحم الله شهدائنا وأسكنهم فسيح جناته... حفظ الله العراق من شر الأشرار".
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العراق, أخبار العراق اليوم
رغد صدام حسين تتحدث عن جريمة بشعة حدثت في عهد والدها... فيديو
19:03 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 19:16 GMT 13.02.2022) تابعنا عبر
نشرت رغد صدام حسين، مقطعا صوتيا في ذكرى قصف ملجأ العامرية في العاصمة العراقية بغداد، في فبراير/ شباط 1991، أثناء حرب الخليج الثانية، الذي قتل فيه ما لا يقل عن 500 مدني أغلبيتهم من النساء والأطفال.
وقالت ابنة الرئيس العراقي الراحل في المقطع الصوتي الذي نشرته عبر حسابها على "تويتر" إنه "في فجر 13/ 2/ 1991، (اليوم الأسود) هكذا سماه العراقيون، أغارت طائراتهم التي كانت تحمل الموت، طائرات ديمقراطية القتل التي قصفت الأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال حتى انصهرت وذابت أجسادهم الطاهرة، ولم نستطع الوصول إلى جثث البعض فقد اختفت تماما خصوصا جثث الأطفال".
وتابعت "لقد تم قصف ملجأ العامرية في بغداد بطائرات إف 117 وكانت أول تجربة لذلك السلاح على الملجأ، وراح ضحية ذلك القصف أكثر من 500 شهيد".
وأضافت رغد صدام حسين: "أعلن الأردن حينها الحداد لـ3 أيام، وطلب من إسبانيا تحقيقا دوليا"، وأكد أنه "سيظل العراقيون يتذكرون هذا اليوم الذي يؤكد خزي ديمقراطيتهم".
وختمت رغد كلمتها المسجلة بالتأكيد أنه "سنرفض كعراقيين أي مظهر من مظاهر الاحتفال بهذا اليوم... سنجعله يوما لاستذكار جرائمهم... رحم الله شهدائنا وأسكنهم فسيح جناته... حفظ الله العراق من شر الأشرار".