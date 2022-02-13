https://arabic.sputniknews.com/20220213/سبل-مكافحة-نقص-الفيتامينات-1058476568.html
سبل مكافحة نقص الفيتامينات
سبل مكافحة نقص الفيتامينات
نقص الفيتامينات يساهم في الانهيار والكآبة. تحدثت خبيرة التغذية الروسية، إيلينا سولوماتينا، في مقابلة مع Lenta.ru يوم الأحد، 13 فبراير/شباط، عن النظام الغذائي... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T04:50+0000
2022-02-13T04:50+0000
2022-02-13T04:50+0000
مجتمع
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مع عدم كفاية ضوء الشمس أو سوء التغذية أو متلازمة ما بعد كوفيد، يمكن أن يصاب الجسم بالتعب. تشير سولوماتينا إلى أن فيتامين سي ضروري لمكافحة الضعف وسوء الحالة المزاجية. في فصل الشتاء يفضل تناول الفاكهة المجمدة حيث أن تلك الموجودة في المتجر لا تحتوي على عناصر غذائية.وبحسب الطبيب فإن فيتامين (د) مفيد أيضًا حيث يقلل من درجة الكآبة ويحسن المناعة وصحة الأسنان.وقالت: "من المعروف بشكل موثوق أن أكثر من 80 في المائة من الناس لديهم نفص في فيتامين د - لا توجد شمس، ولا نأكل الأسماك البرية. سوف يحل وعاء من كبد سمك القد عدة مرات في الأسبوع هذه المشكلة. يوجد أيضا في كل من صفار البيض ومنتجات الألبان. إذا لم نتمكن من تناول المأكولات البحرية، فإننا نشتري فيتامين د من الصيدلية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
سبل مكافحة نقص الفيتامينات
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نقص الفيتامينات يساهم في الانهيار والكآبة. تحدثت خبيرة التغذية الروسية، إيلينا سولوماتينا، في مقابلة مع Lenta.ru يوم الأحد، 13 فبراير/شباط، عن النظام الغذائي لمكافحة نقص الفيتامينات.
مع عدم كفاية ضوء الشمس أو سوء التغذية أو متلازمة ما بعد كوفيد، يمكن أن يصاب الجسم بالتعب. تشير سولوماتينا إلى أن فيتامين سي ضروري لمكافحة الضعف وسوء الحالة المزاجية. في فصل الشتاء يفضل تناول الفاكهة المجمدة حيث أن تلك الموجودة في المتجر لا تحتوي على عناصر غذائية.
وبحسب الطبيب فإن فيتامين (د) مفيد أيضًا حيث يقلل من درجة الكآبة ويحسن المناعة وصحة الأسنان.
وقالت: "من المعروف بشكل موثوق أن أكثر من 80 في المائة من الناس لديهم نفص في فيتامين
د - لا توجد شمس، ولا نأكل الأسماك البرية. سوف يحل وعاء من كبد سمك القد عدة مرات في الأسبوع هذه المشكلة. يوجد أيضا في كل من صفار البيض ومنتجات الألبان. إذا لم نتمكن من تناول المأكولات البحرية، فإننا نشتري فيتامين د من الصيدلية".