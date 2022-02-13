https://arabic.sputniknews.com/20220213/مسؤول-عسكري-عراقي-لدينا-خطط-لزيادة-الدبابات-والطائرات-عبر-صفقات-جديدة-1058479172.html
مسؤول عسكري عراقي: لدينا خطط لزيادة الدبابات والطائرات عبر صفقات جديدة
مسؤول عسكري عراقي: لدينا خطط لزيادة الدبابات والطائرات عبر صفقات جديدة
كشف مسؤول عسكري عراقي أن الجيش العراقي يخطط لزيادة عدد الدبابات والطائرات المقاتلة من أجل تعزيز قدراته القتالية. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T07:41+0000
2022-02-13T07:41+0000
2022-02-13T07:41+0000
الجيش العراقي
مقاتلات رافال
دبابات روسية
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وحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أكد المصدر العسكري أن العراق يخطط لشراء طائرات مقاتلة، وأخرى مسيّرة، ودبابات ومدافع، وعدد من الأنظمة الدفاعية من مصادر مختلفة.وفيما أوضح المصدر أن الجيش العراقي يستخدم الآن دبابات أبرامز الأمريكية و"تي 90" الروسية، فقد أكد وجود "خطط لزيادة عدد الدبابات وزيادة الفرق والكتائب من أجل زيادة قدرات الجيش العراقي".ياتي ذلك فيما تواترت أخبار عن رغبة الجيش العراقي في تنويع مصادر الأسلحة الخاصة به، حيث نقلت مصادر إعلامية عن رئيس الاستشارات الجيوسياسية لدى مؤسسة ناميا غروب، نورمان ريكلفس، قوله إن "الجيش العراقي يسعى إلى الحصول على عدة أنظمة دفاعية من مصادر مختلفة".وقال: "القوات الجوية العراقية تعتزم شراء 14 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال بتكلفة 240 مليون دولار والتي سيتم دفعها بالنفط بدلاً من النقد".وعن المصادر الأخرى التي يسعى العراق لشراء أسلحة منها، قال ريفليكس: "العراق يجري مفاوضات بشأن الطائرات الباكستانية من دون طيار حيث عرضت باكستان أيضاً بيع 20 طائرة من دون طيار، لكن وزارة الدفاع لا تزال تدرس هذا العرض".
https://arabic.sputniknews.com/20150619/1014678218.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش العراقي, مقاتلات رافال, دبابات روسية
مسؤول عسكري عراقي: لدينا خطط لزيادة الدبابات والطائرات عبر صفقات جديدة
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كشف مسؤول عسكري عراقي أن الجيش العراقي يخطط لزيادة عدد الدبابات والطائرات المقاتلة من أجل تعزيز قدراته القتالية.
وحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية
، أكد المصدر العسكري أن العراق يخطط لشراء طائرات مقاتلة، وأخرى مسيّرة، ودبابات ومدافع، وعدد من الأنظمة الدفاعية من مصادر مختلفة.
وفيما أوضح المصدر أن الجيش العراقي يستخدم الآن دبابات أبرامز الأمريكية
و"تي 90" الروسية، فقد أكد وجود "خطط لزيادة عدد الدبابات وزيادة الفرق والكتائب من أجل زيادة قدرات الجيش العراقي".
وقال: "العراق يعتزم إرسال وفد أمني رفيع إلى كل من روسيا وفرنسا وباكستان لشراء طائرات مسيرة ودبابات متطورة".
ياتي ذلك فيما تواترت أخبار عن رغبة الجيش العراقي في تنويع مصادر الأسلحة الخاصة به، حيث نقلت مصادر إعلامية عن رئيس الاستشارات الجيوسياسية لدى مؤسسة ناميا غروب، نورمان ريكلفس، قوله إن "الجيش العراقي
يسعى إلى الحصول على عدة أنظمة دفاعية من مصادر مختلفة".
وقال: "العراق يسعى للحصول على مقاتلات رافال الفرنسية وطائرات من دون طيار ومدفعية"، لافتا إلى أن "فرنسا عرضت بيع 20 طائرة من دون طيار(مسيرة) وأن وزارة الدفاع العراقية تجري حالياً التحليلات الفنية، حيث من المقرر أن يزور وفد عراقي فرنسا في المستقبل القريب لتفقد الطائرات المسيرة".
وقال: "القوات الجوية العراقية تعتزم شراء 14 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال بتكلفة 240 مليون دولار والتي سيتم دفعها بالنفط بدلاً من النقد".
وعن المصادر الأخرى التي يسعى العراق لشراء أسلحة منها، قال ريفليكس: "العراق يجري
مفاوضات بشأن الطائرات الباكستانية من دون طيار حيث عرضت باكستان أيضاً بيع 20 طائرة من دون طيار، لكن وزارة الدفاع لا تزال تدرس هذا العرض".