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وزير الاقتصاد التونسي: الأسعار ستشهد ارتفاعا تدريجيا
وزير الاقتصاد التونسي: الأسعار ستشهد ارتفاعا تدريجيا
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد أن الأسعار ستشهد ارتفاعا تدريجيا، معتبرا أن هذا الرفع سيقلص السوق الموازية ويحد من عمليات التهريب. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T06:57+0000
2022-02-13T06:58+0000
أخبار تونس اليوم
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وفي تصريحات تلفزيونية، قال الوزير إن الفئات المحدودة الدخل والطبقة المتوسطة، سيتم دعمها، بحسب "بوابة أفريقيا الإخبارية".وشدد سمير سعيد على أن المنظومة الجبائية في البلاد يجب أن تكون أكثر عدالة.وذكر أن الحكومة التونسية هي من طلبت التعامل مع صندوق النقد الدولي لمساعدة البلاد في هذه المرحلة الصعبة.ومن المقرر أن تجري بعثة صندوق النقد الدولي زيارة افتراضية للبلاد خلال الفترة من 14 إلى 22 فبراير/شباط 2022، وذلك لمواصلة المحادثات مع السلطات التونسية حول جملة الإصلاحات، التي تعتزم البلاد اتخاذها بهدف الانطلاق في تنفيذ برنامج تمويل جديد مع الصندوق.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/رئيس-تونس-يصدر-مرسوما-باستحداث-مجلس-أعلى-مؤقت-للقضاء-1058475065.html
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أخبار تونس اليوم

وزير الاقتصاد التونسي: الأسعار ستشهد ارتفاعا تدريجيا

06:57 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 06:58 GMT 13.02.2022)
© flickr.com / Cernavodaتونس
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© flickr.com / Cernavoda
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أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد أن الأسعار ستشهد ارتفاعا تدريجيا، معتبرا أن هذا الرفع سيقلص السوق الموازية ويحد من عمليات التهريب.
وفي تصريحات تلفزيونية، قال الوزير إن الفئات المحدودة الدخل والطبقة المتوسطة، سيتم دعمها، بحسب "بوابة أفريقيا الإخبارية".
الرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
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أمس, 23:31 GMT
وشدد سمير سعيد على أن المنظومة الجبائية في البلاد يجب أن تكون أكثر عدالة.
وذكر أن الحكومة التونسية هي من طلبت التعامل مع صندوق النقد الدولي لمساعدة البلاد في هذه المرحلة الصعبة.
ومن المقرر أن تجري بعثة صندوق النقد الدولي زيارة افتراضية للبلاد خلال الفترة من 14 إلى 22 فبراير/شباط 2022، وذلك لمواصلة المحادثات مع السلطات التونسية حول جملة الإصلاحات، التي تعتزم البلاد اتخاذها بهدف الانطلاق في تنفيذ برنامج تمويل جديد مع الصندوق.
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