https://arabic.sputniknews.com/20220213/-أوكرانيا-تعد-إجراءات-من-شأنها-السماح-بمواصلة-الرحلات-عبر-أجوائها-1058515808.html

أوكرانيا تعد إجراءات من شأنها السماح بمواصلة الرحلات عبر أجوائها

أوكرانيا تعد إجراءات من شأنها السماح بمواصلة الرحلات عبر أجوائها

أعلن كيريل تيموشينكو، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء في البلاد أعد إجراءات من شأنها السماح بمواصلة الرحلات الجوية في سماء... 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T18:10+0000

2022-02-13T18:10+0000

2022-02-13T18:10+0000

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كييف - سبوتنيك. وكتب تيموشينكو في حسابه بموقع "فيسبوك": "أعدت وزارة البنية التحتية اليوم مسودة قرارات حكومية ستساعد شركات الطيران على التعامل مع شركات التأمين، من أجل استمرار الرحلات الجوية من وإلى أوكرانيا".وأضاف: "سنعقد اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم ومن المتوقع تبني تلك الإجراءات".وتابع: "الدولة سوف تدعم شركات النقل الجوي الأوكرانية بما يسمح لشركات التأمين الاطمئنان على قدرة التحليق من وإلى أوكرانيا بدون مشاكل".في وقت سابق، أعلنت شركة النقل الجوي الأوكرانية SkyUp أن شركات التأمين العالمية أخطرت شركات الطيران الأوكرانية بإنهاء التأمين على الطائرات عند التحليق فوق البلاد بسبب "مخاطر من أعمال عدائية"، وفيما يتعلق بهذا، طالب المؤجرون الخطوط الجوية الأوكرانية بإعادة جميع الطائرات إلى الاتحاد الأوروبي.وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد اتهمت أمس السبت، واشنطن بأنها تدير الحملة الإعلامية حول ما يسمى بـ "الغزو" الروسي الوشيك لأوكرانيا.وقالت: "أعتقد أن التغطية الإعلامية غير مسبوقة لأن جميع الوسائل الغربية التي تقدم نفسها على أنها مستقلة أظهرت وجهها الحقيقي من خلال تقديم هذه القصة التي اختلقتها واشنطن".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

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