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https://arabic.sputniknews.com/20220214/الإعلامي-إبراهيم-عيسى-يعلق-على-صورة-متداولة-توحي-بأنه-داخل-العناية-المركزة-1058556992.html
الإعلامي إبراهيم عيسى يعلق على صورة متداولة توحي بأنه داخل العناية المركزة
الإعلامي إبراهيم عيسى يعلق على صورة متداولة توحي بأنه داخل العناية المركزة
علق الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، على الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشير إلى تدهور صحته وإدخاله إلى غرفة العناية في أحد المستشفيات. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T17:01+0000
2022-02-14T17:02+0000
العالم العربي
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وجاء في المنشورات المتداولة: "عاجل.. تدهور الحالة الصحية للإعلامي إبراهيم عيسى"، مع صورة تظهره مستلقيا على سرير يبدو أنه داخل غرفة عناية مركزة، وعلى أنفه جهاز تنفس.وأظهر البحث أن النسخة الأصلية من الصورة، منشورة في مواقع إخبارية عدّة منذ العام 2020، ومصدرها وزارة الصحة الإيرانية، حيث استخدم أحدهم برنامجا لتعديل الصور وجعل وجه الإعلامي المصري بدلا من وجه المريض الذي يظهر في النسخة الأصلية، للإيحاء بأن صحته تدهورت.وتفاعل المئات من مستخدمي مواقع التواصل مع الصورة، واعتقدوا أنها صحيحة، رغم أنها انتشرت في الوقت الذي تواصل فيه ظهور عيسى كعادته في برنامج "حديث القاهرة" الذي يشارك في تقديمه على قناة "القاهرة والناس"، بصحة جيدة.
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العالم العربي, مجتمع

الإعلامي إبراهيم عيسى يعلق على صورة متداولة توحي بأنه داخل العناية المركزة

17:01 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 17:02 GMT 14.02.2022)
© AP Photo / Amr Nabilالإعلامي والصحفي المصري إبراهيم عيسى
الإعلامي والصحفي المصري إبراهيم عيسى - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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علق الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، على الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشير إلى تدهور صحته وإدخاله إلى غرفة العناية في أحد المستشفيات.

وقال عيسى لوكالة فرانس برس إن المنشور المتداول "لا أساس له من الصحّة"، مضيفا أنه لا يعاني من أي مشكلة صحية، بل هو مستمر في تقديم برامجه كالمعتاد.

وجاء في المنشورات المتداولة: "عاجل.. تدهور الحالة الصحية للإعلامي إبراهيم عيسى"، مع صورة تظهره مستلقيا على سرير يبدو أنه داخل غرفة عناية مركزة، وعلى أنفه جهاز تنفس.
وأظهر البحث أن النسخة الأصلية من الصورة، منشورة في مواقع إخبارية عدّة منذ العام 2020، ومصدرها وزارة الصحة الإيرانية، حيث استخدم أحدهم برنامجا لتعديل الصور وجعل وجه الإعلامي المصري بدلا من وجه المريض الذي يظهر في النسخة الأصلية، للإيحاء بأن صحته تدهورت.
وتفاعل المئات من مستخدمي مواقع التواصل مع الصورة، واعتقدوا أنها صحيحة، رغم أنها انتشرت في الوقت الذي تواصل فيه ظهور عيسى كعادته في برنامج "حديث القاهرة" الذي يشارك في تقديمه على قناة "القاهرة والناس"، بصحة جيدة.
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