https://arabic.sputniknews.com/20220214/الإمارات-تعلن-أبرز-الموضوعات-على-طاولة-مناقشات-محمد-بن-زايد-وأردوغان--1058556210.html
الإمارات تعلن أبرز الموضوعات على طاولة مناقشات محمد بن زايد وأردوغان
الإمارات تعلن أبرز الموضوعات على طاولة مناقشات محمد بن زايد وأردوغان
أكد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حرص بلاده على التعاون مع تركيا لمواجهة التحديات المشتركة في منطقة الشرق... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T16:43+0000
2022-02-14T16:43+0000
2022-02-14T16:44+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، بيانا حول اللقاء بين الجانبين، أشارت فيه إلى أنهما بحثا "العلاقات الثنائية والآفاق الجديدة الواعدة للتعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين".وأوضح البيان أن الجانبين أكدا على "توافق رؤى البلدين بشأن أهمية دعم الجهود والحلول السلمية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والتي تشكل ركائز أساسية للتعاون والتنمية والتقدم نحو المستقبل الذي تتطلع إليه شعوبها ودولها".وأكد ولي عهد أبو ظبي حرص بلاده على "التعاون مع تركيا لمواجهة التحديات المشتركة المتعددة التي تشهدها المنطقة عبر الحوار والتفاهم والتشاور والحلول الدبلوماسية".
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار تركيا اليوم
الإمارات تعلن أبرز الموضوعات على طاولة مناقشات محمد بن زايد وأردوغان
16:43 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 16:44 GMT 14.02.2022) تابعنا عبر
أكد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حرص بلاده على التعاون مع تركيا لمواجهة التحديات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط وذلك عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وذلك على هامش زيارة أردوغان الأولى للدولة الخليجية منذ قرابة 10 أعوام.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، بيانا حول اللقاء بين الجانبين، أشارت فيه إلى أنهما بحثا "العلاقات الثنائية والآفاق الجديدة الواعدة للتعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين".
وأوضح البيان أن الجانبين أكدا على "توافق رؤى البلدين بشأن أهمية دعم الجهود والحلول السلمية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والتي تشكل ركائز أساسية للتعاون والتنمية والتقدم نحو المستقبل الذي تتطلع إليه شعوبها ودولها".
وأكد ولي عهد أبو ظبي حرص بلاده على "التعاون مع تركيا لمواجهة التحديات المشتركة المتعددة التي تشهدها المنطقة عبر الحوار والتفاهم والتشاور والحلول الدبلوماسية".