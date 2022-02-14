عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220214/الإمارات-تعلن-أبرز-الموضوعات-على-طاولة-مناقشات-محمد-بن-زايد-وأردوغان--1058556210.html
الإمارات تعلن أبرز الموضوعات على طاولة مناقشات محمد بن زايد وأردوغان
الإمارات تعلن أبرز الموضوعات على طاولة مناقشات محمد بن زايد وأردوغان
أكد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حرص بلاده على التعاون مع تركيا لمواجهة التحديات المشتركة في منطقة الشرق... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T16:43+0000
2022-02-14T16:44+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1053330269_0:0:2807:1578_1920x0_80_0_0_e0abc89febcc237eda18365739e288f0.jpg
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، بيانا حول اللقاء بين الجانبين، أشارت فيه إلى أنهما بحثا "العلاقات الثنائية والآفاق الجديدة الواعدة للتعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين".وأوضح البيان أن الجانبين أكدا على "توافق رؤى البلدين بشأن أهمية دعم الجهود والحلول السلمية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والتي تشكل ركائز أساسية للتعاون والتنمية والتقدم نحو المستقبل الذي تتطلع إليه شعوبها ودولها".وأكد ولي عهد أبو ظبي حرص بلاده على "التعاون مع تركيا لمواجهة التحديات المشتركة المتعددة التي تشهدها المنطقة عبر الحوار والتفاهم والتشاور والحلول الدبلوماسية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1053330269_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d86910bf8bb47cae8ab718bc0b54cf83.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار تركيا اليوم

الإمارات تعلن أبرز الموضوعات على طاولة مناقشات محمد بن زايد وأردوغان

16:43 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 16:44 GMT 14.02.2022)
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPOالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يصافح ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، في أنقرة، 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يصافح ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، في أنقرة، 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPO
تابعنا عبرGoogle news
أكد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حرص بلاده على التعاون مع تركيا لمواجهة التحديات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط وذلك عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وذلك على هامش زيارة أردوغان الأولى للدولة الخليجية منذ قرابة 10 أعوام.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، بيانا حول اللقاء بين الجانبين، أشارت فيه إلى أنهما بحثا "العلاقات الثنائية والآفاق الجديدة الواعدة للتعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين".
وأوضح البيان أن الجانبين أكدا على "توافق رؤى البلدين بشأن أهمية دعم الجهود والحلول السلمية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والتي تشكل ركائز أساسية للتعاون والتنمية والتقدم نحو المستقبل الذي تتطلع إليه شعوبها ودولها".
وأكد ولي عهد أبو ظبي حرص بلاده على "التعاون مع تركيا لمواجهة التحديات المشتركة المتعددة التي تشهدها المنطقة عبر الحوار والتفاهم والتشاور والحلول الدبلوماسية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала