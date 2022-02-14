https://arabic.sputniknews.com/20220214/البنتاغون-لا-نعتقد-أن-بوتين-اتخذ-قرارا-نهائيا-بتنفيذ-هجوم-ضد-أوكرانيا-1058562787.html

البنتاغون: لا نعتقد أن بوتين اتخذ قرارا نهائيا بتنفيذ هجوم ضد أوكرانيا

البنتاغون: لا نعتقد أن بوتين اتخذ قرارا نهائيا بتنفيذ هجوم ضد أوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تعتقد حتى الآن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا... 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T20:33+0000

2022-02-14T20:33+0000

2022-02-14T20:33+0000

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/02/1049439036_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f514c3087cde0e603a17c42e2461d0ae.jpg

وقال كيربي في إفادة صحافية، حول الأمر: "لا نعتقد أن القرار النهائي قد تم اتخاذه"، وذلك بشأن تنفيذ هجوم روسي على أوكرانيا.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد اليوم الاثنين، في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الضمانات الأمنية أن روسيا لم تتلق ردا من الدول الغربية بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكان رد الفعل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي فقط، معتبرا هذا إهمالا.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت في وقت سابق: "أعتقد أن التغطية الإعلامية غير مسبوقة لأن جميع الوسائل الغربية التي تقدم نفسها على أنها مستقلة أظهرت وجهها الحقيقي من خلال تقديم هذه القصة التي اختلقتها واشنطن".وحول التقارير عن "غزو" روسي لأوكرانيا في 16 شباط/فبراير الجاري، قالت زاخاروفا: "يجب أن نتعامل مع الأمر تمامًا على أنه نوبة هستيرية، والغرض من هذه الهستيريا هو تصعيد الموقف، وبالطبع خلق استفزاز. هذا جزء من استفزاز واسع النطاق دوليًا".

https://arabic.sputniknews.com/20220212/روسيا-تنقذ-أوكرانيا-من-حرب-أنغلو-ساكسونية-دموية-1058457677.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا