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https://arabic.sputniknews.com/20220214/البنتاغون-لا-نعتقد-أن-بوتين-اتخذ-قرارا-نهائيا-بتنفيذ-هجوم-ضد-أوكرانيا-1058562787.html
البنتاغون: لا نعتقد أن بوتين اتخذ قرارا نهائيا بتنفيذ هجوم ضد أوكرانيا
البنتاغون: لا نعتقد أن بوتين اتخذ قرارا نهائيا بتنفيذ هجوم ضد أوكرانيا
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تعتقد حتى الآن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T20:33+0000
2022-02-14T20:33+0000
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وقال كيربي في إفادة صحافية، حول الأمر: "لا نعتقد أن القرار النهائي قد تم اتخاذه"، وذلك بشأن تنفيذ هجوم روسي على أوكرانيا.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد اليوم الاثنين، في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الضمانات الأمنية أن روسيا لم تتلق ردا من الدول الغربية بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكان رد الفعل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي فقط، معتبرا هذا إهمالا.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت في وقت سابق: "أعتقد أن التغطية الإعلامية غير مسبوقة لأن جميع الوسائل الغربية التي تقدم نفسها على أنها مستقلة أظهرت وجهها الحقيقي من خلال تقديم هذه القصة التي اختلقتها واشنطن".وحول التقارير عن "غزو" روسي لأوكرانيا في 16 شباط/فبراير الجاري، قالت زاخاروفا: "يجب أن نتعامل مع الأمر تمامًا على أنه نوبة هستيرية، والغرض من هذه الهستيريا هو تصعيد الموقف، وبالطبع خلق استفزاز. هذا جزء من استفزاز واسع النطاق دوليًا".
https://arabic.sputniknews.com/20220212/روسيا-تنقذ-أوكرانيا-من-حرب-أنغلو-ساكسونية-دموية-1058457677.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

البنتاغون: لا نعتقد أن بوتين اتخذ قرارا نهائيا بتنفيذ هجوم ضد أوكرانيا

20:33 GMT 14.02.2022
© REUTERS / TOM BRENNERالمبعوث الخاص للرئيس الأميركي لقضايا المناخ، جون كيري
المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لقضايا المناخ، جون كيري - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / TOM BRENNER
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تعتقد حتى الآن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا نهائيا بتنفيذ هجوم ضد أوكرانيا.
وقال كيربي في إفادة صحافية، حول الأمر: "لا نعتقد أن القرار النهائي قد تم اتخاذه"، وذلك بشأن تنفيذ هجوم روسي على أوكرانيا.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد اليوم الاثنين، في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الضمانات الأمنية أن روسيا لم تتلق ردا من الدول الغربية بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكان رد الفعل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي فقط، معتبرا هذا إهمالا.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
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12 فبراير, 14:26 GMT
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت في وقت سابق: "أعتقد أن التغطية الإعلامية غير مسبوقة لأن جميع الوسائل الغربية التي تقدم نفسها على أنها مستقلة أظهرت وجهها الحقيقي من خلال تقديم هذه القصة التي اختلقتها واشنطن".

وحول التقارير عن "غزو" روسي لأوكرانيا في 16 شباط/فبراير الجاري، قالت زاخاروفا: "يجب أن نتعامل مع الأمر تمامًا على أنه نوبة هستيرية، والغرض من هذه الهستيريا هو تصعيد الموقف، وبالطبع خلق استفزاز. هذا جزء من استفزاز واسع النطاق دوليًا".
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