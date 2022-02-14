https://arabic.sputniknews.com/20220214/تسجيل-مسرب-لاجتماع-سري-بين-قيادات-الحرس-الثوري-يثير-ضجة-واسعة-في-إيران-1058547686.html

تسجيل مسرب لاجتماع سري بين قيادات الحرس الثوري يثير ضجة واسعة في إيران

تسجيل مسرب لاجتماع سري بين قيادات الحرس الثوري يثير ضجة واسعة في إيران

أثار تسجيل صوتي مسرب من اجتماع سري بين قيادات بارزة في "الحرس الثوري" ضجة واسعة في إيران، حيث دار حوار حول قضية فساد في إحدى أبرز الشركات التابعة للحرس. 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T13:57+0000

2022-02-14T13:57+0000

2022-02-14T13:57+0000

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أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

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بدأت القصة يوم الخميس الماضي، عندما نشرت "إذاعة فردا" الناطقة بالفارسية تسجيلا صوتيا مدته 50 دقيقة، من اجتماع سري جرى قبل سنوات بين قائد الحرس الثوري آنذاك، محمد علي جعفري، ونائبه في الشؤون الاقتصادية والعمرانية، صادق ذوالقدرنيا.وكان الحديث بين القائدين جعفري وذوالقدرنيا يدور حول قضية فساد في شركة "ياس" القابضة، التي تعد من أبرز شركات "مؤسسة التعاون" في الحرس الثوري.وبعد ثلاثة أيام من الصمت، أكدت وكالة "فارس"، المقربة من "الحرس الثوري" صحة التسجيل، وقالت إنها سنتشر لاحقا "معلومات أكثر دقة" بشأن قضية المخالفات.من جهته قال المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية، النائب محمود عباس زاده مشكيني، لوكالة "إيلنا"، إن اللجنة تنوي مناقشة التسجيل الصوتي.وأضاف "سمعت الملف (الصوتي) عدة مرات، لم يحصل الكارهون على ما أرادوه، ليكون ذريعة تشويه الحرس، العدو لا يمكن أن يلحق ضرراً بشعبية الحرس بهذه الحرب النفسية".واتهم عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، النائب مجتبى توانغر، وسائل الإعلام الخارجية بـ"السعي لضرب النظام وأمن الناس".وقال توانغر لوكالة "إيسنا" الحكومية إن "من يستخدم هذا الملف الصوتي، يشارك سهوا أو عمدا، في الدعاية ضد النظام ويكمل لعبة الأعداء ضد الحرس".وتابع أنه قد "صدر حكم بالمخالفات التي حدثت بعد مراجعة حاسمة وصريحة للقضية"، لكنه في الوقت ذاته، قال إن "جزءا كبيرا من هذه الادعاءات غير صحيح".

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