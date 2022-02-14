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https://arabic.sputniknews.com/20220214/جونسون-وبايدن-يتفقان-على-وجود-سبيل-لحل-دبلوماسي-للأزمة-الأوكرانية-1058562371.html
جونسون وبايدن يتفقان على وجود سبيل لحل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية
جونسون وبايدن يتفقان على وجود سبيل لحل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية
اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أنه لا يزال هناك سبيل للحل الدبلوماسي في الأزمة الأوكرانية الحالية. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T20:24+0000
2022-02-14T20:24+0000
روسيا
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وأشار بيان لرئاسة الوزراء البريطانية، أن "جونسون وبايدن ناقشا هاتفيا الأوضاع في أوكرانيا".ونوه البيان إلى "تأكيدهما على أن هناك فرصة قائمة للحل الدبلوماسي ولروسيا أن تقوم بسحب تهديداتها نحو أوكرانيا".ووفقا للبيان: "أكد الطرفان على أن أي اعتداء على أوكرانيا سيتسبب في أزمة طويلة الأمد لروسيا، وسيكون لها تأثير مدمر على روسيا والعالم".وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد اليوم الاثنين، في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الضمانات الأمنية، أن روسيا لم تتلق ردا من الدول الغربية بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكان رد الفعل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي فقط، معتبرا هذا إهمالا.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/روسيا-تنقذ-أوكرانيا-من-حرب-أنغلو-ساكسونية-دموية-1058457677.html
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روسيا, العالم

جونسون وبايدن يتفقان على وجود سبيل لحل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية

20:24 GMT 14.02.2022
© REUTERS / Remo Casilliالرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، قمة مجموعة العشرين في روما، إيطاليا 30 أكتوبر 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، قمة مجموعة العشرين في روما، إيطاليا 30 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Remo Casilli
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اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أنه لا يزال هناك سبيل للحل الدبلوماسي في الأزمة الأوكرانية الحالية.
وأشار بيان لرئاسة الوزراء البريطانية، أن "جونسون وبايدن ناقشا هاتفيا الأوضاع في أوكرانيا".
ونوه البيان إلى "تأكيدهما على أن هناك فرصة قائمة للحل الدبلوماسي ولروسيا أن تقوم بسحب تهديداتها نحو أوكرانيا".

ووفقا للبيان: "أكد الطرفان على أن أي اعتداء على أوكرانيا سيتسبب في أزمة طويلة الأمد لروسيا، وسيكون لها تأثير مدمر على روسيا والعالم".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
هل تنقذ روسيا أوكرانيا من حرب "أنغلو ساكسونية" دموية
12 فبراير, 14:26 GMT
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد اليوم الاثنين، في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الضمانات الأمنية، أن روسيا لم تتلق ردا من الدول الغربية بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكان رد الفعل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي فقط، معتبرا هذا إهمالا.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.
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