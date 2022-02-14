https://arabic.sputniknews.com/20220214/رئيس-البرلمان-الأوكراني-لا-توجد-منقاشات-حاليا-لتغيير-تطلعات-أوكرانيا-للانضمام-إلى-الناتو-1058541790.html
رئيس البرلمان الأوكراني: لا توجد منقاشات حاليا لتغيير تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الناتو
رئيس البرلمان الأوكراني: لا توجد منقاشات حاليا لتغيير تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الناتو
قال رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك، إنه لا توجد مفاوضات جارية حاليًا لتعديل دستور البلاد من حيث تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الناتو. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T12:58+0000
2022-02-14T12:58+0000
2022-02-14T12:58+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102051/45/1020514525_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_05134d0143c022f040e01416043324f3.jpg
وأضاف: "أؤكد أن عضوية الناتو هي جزء لا يتجزأ من دستور أوكرانيا. وحتى الآن لا توجد مناقشات ولا مفاوضات أو أسئلة بخصوص التغييرات في الدستور فيما يتعلق بعضوية أوكرانيا في الناتو".وفي فبراير 2019، اعتمد البرلمان الأوكراني تعديلات على الدستور، حددت مسار البلاد نحو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بينما أصبحت أوكرانيا الدولة السادسة التي تحصل على وضع "شريك خاص" في البرنامج المعزز لحلف الناتو.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/دبلوماسي-أوكراني-كييف-قد-تتخلى-عن-الانضمام-للناتو-لتجنب-الحرب-1058527898.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102051/45/1020514525_166:0:2835:2002_1920x0_80_0_0_1cf7ab60abb0f180871c85e5615229ad.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رئيس البرلمان الأوكراني: لا توجد منقاشات حاليا لتغيير تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الناتو
تابعنا عبر
قال رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك، إنه لا توجد مفاوضات جارية حاليًا لتعديل دستور البلاد من حيث تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الناتو.
وأضاف: "أؤكد أن عضوية الناتو هي جزء لا يتجزأ من دستور أوكرانيا. وحتى الآن لا توجد مناقشات ولا مفاوضات أو أسئلة بخصوص التغييرات في الدستور فيما يتعلق بعضوية أوكرانيا في الناتو".
وتابع: "من الحق السيادي لكل دولة اتخاذ القرار، لا يحق لأحد الإشارة إلى خطوط حمراء أو استحالة اتخاذ قرارات معينة من قبل دولة ذات سيادة".
وفي فبراير 2019، اعتمد البرلمان الأوكراني تعديلات على الدستور، حددت مسار البلاد نحو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بينما أصبحت أوكرانيا الدولة السادسة التي تحصل على وضع "شريك خاص" في البرنامج المعزز لحلف الناتو.