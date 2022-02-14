عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220214/رئيس-البرلمان-الأوكراني-لا-توجد-منقاشات-حاليا-لتغيير-تطلعات-أوكرانيا-للانضمام-إلى-الناتو-1058541790.html
رئيس البرلمان الأوكراني: لا توجد منقاشات حاليا لتغيير تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الناتو
رئيس البرلمان الأوكراني: لا توجد منقاشات حاليا لتغيير تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الناتو
قال رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك، إنه لا توجد مفاوضات جارية حاليًا لتعديل دستور البلاد من حيث تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الناتو. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T12:58+0000
2022-02-14T12:58+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102051/45/1020514525_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_05134d0143c022f040e01416043324f3.jpg
وأضاف: "أؤكد أن عضوية الناتو هي جزء لا يتجزأ من دستور أوكرانيا. وحتى الآن لا توجد مناقشات ولا مفاوضات أو أسئلة بخصوص التغييرات في الدستور فيما يتعلق بعضوية أوكرانيا في الناتو".وفي فبراير 2019، اعتمد البرلمان الأوكراني تعديلات على الدستور، حددت مسار البلاد نحو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بينما أصبحت أوكرانيا الدولة السادسة التي تحصل على وضع "شريك خاص" في البرنامج المعزز لحلف الناتو.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/دبلوماسي-أوكراني-كييف-قد-تتخلى-عن-الانضمام-للناتو-لتجنب-الحرب-1058527898.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102051/45/1020514525_166:0:2835:2002_1920x0_80_0_0_1cf7ab60abb0f180871c85e5615229ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

رئيس البرلمان الأوكراني: لا توجد منقاشات حاليا لتغيير تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الناتو

12:58 GMT 14.02.2022
© Sputnik . Stringerالبرلمان الأوكراني "رادا"
البرلمان الأوكراني رادا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© Sputnik . Stringer
تابعنا عبرGoogle news
قال رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك، إنه لا توجد مفاوضات جارية حاليًا لتعديل دستور البلاد من حيث تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الناتو.
وأضاف: "أؤكد أن عضوية الناتو هي جزء لا يتجزأ من دستور أوكرانيا. وحتى الآن لا توجد مناقشات ولا مفاوضات أو أسئلة بخصوص التغييرات في الدستور فيما يتعلق بعضوية أوكرانيا في الناتو".

وتابع: "من الحق السيادي لكل دولة اتخاذ القرار، لا يحق لأحد الإشارة إلى خطوط حمراء أو استحالة اتخاذ قرارات معينة من قبل دولة ذات سيادة".

وفي فبراير 2019، اعتمد البرلمان الأوكراني تعديلات على الدستور، حددت مسار البلاد نحو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بينما أصبحت أوكرانيا الدولة السادسة التي تحصل على وضع "شريك خاص" في البرنامج المعزز لحلف الناتو.
تعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في ضواحي خاركوف، أوكرانيا 31 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
دبلوماسي أوكراني: كييف قد تتخلى عن الانضمام للناتو لتجنب الحرب
08:15 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала