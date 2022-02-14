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زلزال يضرب جزيرة غوام في المحيط الهادئ
زلزال يضرب جزيرة غوام في المحيط الهادئ
أعلنت ​هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية​، اليوم الاثنين، أن أجهزة الرصد الزلزالي سجلت ​هزة أرضية​ بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، قبالة جزيرة غوام في ​المحيط... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T04:52+0000
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وأشارت الهيئة في بيان رسمي إلى أن "مركز الهزة وقع على بعد 170 كيلومترا شمال قرية ميروزو، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض".يذكر أن هذه الهزة هي ليست الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تضرب الهزات دولة غوام ومحيطها باستمرار نظرا لوجودها في منطقة تتميز بغلاف أرضي بركاني.
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زلزال يضرب جزيرة غوام في المحيط الهادئ

04:52 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 05:05 GMT 14.02.2022)
© REUTERS / Major Jeff Landis,USMC (Ret.)/Naval Base Guam/Handoutالسفن الحربية في ميناء القاعدة البحرية الأمريكية على جزيرة غوام
السفن الحربية في ميناء القاعدة البحرية الأمريكية على جزيرة غوام - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Major Jeff Landis,USMC (Ret.)/Naval Base Guam/Handout
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أعلنت ​هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية​، اليوم الاثنين، أن أجهزة الرصد الزلزالي سجلت ​هزة أرضية​ بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، قبالة جزيرة غوام في ​المحيط الهادئ​.
وأشارت الهيئة في بيان رسمي إلى أن "مركز الهزة وقع على بعد 170 كيلومترا شمال قرية ميروزو، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض".
يذكر أن هذه الهزة هي ليست الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تضرب الهزات دولة غوام ومحيطها باستمرار نظرا لوجودها في منطقة تتميز بغلاف أرضي بركاني.
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