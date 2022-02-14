https://arabic.sputniknews.com/20220214/زلزال-يضرب-جزيرة-غوام-في-المحيط-الهادئ-1058523874.html
زلزال يضرب جزيرة غوام في المحيط الهادئ
زلزال يضرب جزيرة غوام في المحيط الهادئ
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الاثنين، أن أجهزة الرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، قبالة جزيرة غوام في المحيط... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T04:52+0000
2022-02-14T04:52+0000
2022-02-14T05:05+0000
العالم
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وأشارت الهيئة في بيان رسمي إلى أن "مركز الهزة وقع على بعد 170 كيلومترا شمال قرية ميروزو، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض".يذكر أن هذه الهزة هي ليست الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تضرب الهزات دولة غوام ومحيطها باستمرار نظرا لوجودها في منطقة تتميز بغلاف أرضي بركاني.
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العالم
زلزال يضرب جزيرة غوام في المحيط الهادئ
04:52 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 05:05 GMT 14.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الاثنين، أن أجهزة الرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، قبالة جزيرة غوام في المحيط الهادئ.
وأشارت الهيئة في بيان رسمي إلى أن "مركز الهزة وقع على بعد 170 كيلومترا شمال قرية ميروزو، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض".
يذكر أن هذه الهزة هي ليست الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تضرب الهزات دولة غوام ومحيطها باستمرار نظرا لوجودها في منطقة تتميز بغلاف أرضي بركاني.