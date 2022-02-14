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قطر تصدر تحذيرا لمواطنيها والوافدين
قطر تصدر تحذيرا لمواطنيها والوافدين
أصدرت قطر، اليوم الاثنين، تحذيرا إلى مواطنيها والمقيمين على أرضها بشأن جهات محتالة.‏ 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T14:19+0000
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قطر
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وحذر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية من التعامل مع جهات اعتادت الانتحال على مستخدمي شبكة الإنترنت، وإيهامهم بتوفير فرص للدراسة بالخارج.وأشار إلى أن هذه الجهات تقوم بتزويد مستخدمي الإنترنت ببريد إلكتروني تدعي أنه لوزارة الخارجية القطرية أو البعثات القطرية المعتمدة في الخارج.ونفى المصدر المسؤول في وزارة الخارجية القطرية مسؤوليتها وكذلك البعثات القطرية المعتمدة في الخارج عن توفير وعرض المنح الدراسية، موضحا أنها لا تقع ضمن نطاق اختصاصاتها.
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قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي

قطر تصدر تحذيرا لمواطنيها والوافدين

14:19 GMT 14.02.2022
© AFP 2022 / Stringerمدينة الدوحة
مدينة الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
مدينة الدوحة
© AFP 2022 / Stringer
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أصدرت قطر، اليوم الاثنين، تحذيرا إلى مواطنيها والمقيمين على أرضها بشأن جهات محتالة.‏
وحذر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية من التعامل مع جهات اعتادت الانتحال على مستخدمي شبكة الإنترنت، وإيهامهم بتوفير فرص للدراسة بالخارج.
وأشار إلى أن هذه الجهات تقوم بتزويد مستخدمي الإنترنت ببريد إلكتروني تدعي أنه لوزارة الخارجية القطرية أو البعثات القطرية المعتمدة في الخارج.
ونفى المصدر المسؤول في وزارة الخارجية القطرية مسؤوليتها وكذلك البعثات القطرية المعتمدة في الخارج عن توفير وعرض المنح الدراسية، موضحا أنها لا تقع ضمن نطاق اختصاصاتها.
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