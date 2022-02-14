https://arabic.sputniknews.com/20220214/قطر-تصدر-تحذيرا-لمواطنيها-والوافدين-1058549241.html
قطر تصدر تحذيرا لمواطنيها والوافدين
قطر تصدر تحذيرا لمواطنيها والوافدين
أصدرت قطر، اليوم الاثنين، تحذيرا إلى مواطنيها والمقيمين على أرضها بشأن جهات محتالة. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T14:19+0000
2022-02-14T14:19+0000
2022-02-14T14:19+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
العالم العربي
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وحذر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية من التعامل مع جهات اعتادت الانتحال على مستخدمي شبكة الإنترنت، وإيهامهم بتوفير فرص للدراسة بالخارج.وأشار إلى أن هذه الجهات تقوم بتزويد مستخدمي الإنترنت ببريد إلكتروني تدعي أنه لوزارة الخارجية القطرية أو البعثات القطرية المعتمدة في الخارج.ونفى المصدر المسؤول في وزارة الخارجية القطرية مسؤوليتها وكذلك البعثات القطرية المعتمدة في الخارج عن توفير وعرض المنح الدراسية، موضحا أنها لا تقع ضمن نطاق اختصاصاتها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
قطر تصدر تحذيرا لمواطنيها والوافدين
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أصدرت قطر، اليوم الاثنين، تحذيرا إلى مواطنيها والمقيمين على أرضها بشأن جهات محتالة.
وحذر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية من التعامل مع جهات اعتادت الانتحال على مستخدمي شبكة الإنترنت، وإيهامهم بتوفير فرص للدراسة بالخارج.
وأشار إلى أن هذه الجهات تقوم بتزويد مستخدمي الإنترنت ببريد إلكتروني تدعي أنه لوزارة الخارجية القطرية أو البعثات القطرية المعتمدة في الخارج.
ونفى المصدر المسؤول في وزارة الخارجية القطرية مسؤوليتها وكذلك البعثات القطرية المعتمدة في الخارج عن توفير وعرض المنح الدراسية، موضحا أنها لا تقع ضمن نطاق اختصاصاتها.