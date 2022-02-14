https://arabic.sputniknews.com/20220214/مجلة-عسكرية-أمريكية-لا-يوجد-لمقاتلة-سو--30-الروسية-مثيل-في-العالم-1058535470.html
مجلة عسكرية أمريكية: لا يوجد لمقاتلة "سو- 30" الروسية مثيل في العالم
مجلة عسكرية أمريكية: لا يوجد لمقاتلة "سو- 30" الروسية مثيل في العالم
وفقا لـمجلة "ميليتري ووتش ماغازين" الأمريكية، لا يوجد لمقاتلة "سو- 30" الروسية مثيل في العالم. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T11:00+0000
2022-02-14T11:00+0000
2022-02-14T11:11+0000
رصد عسكري
روسيا
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فبحسب المجلة العسكرية الأمريكية، تتفوق مقاتلة "سو- 30" على نظيراتها الغربية من حيث القدرة على المناورة والمدى.وظهرت أخيرا نسخة جديدة من طائرة "سو- 30" تحمل اسم "سو- 30إس إم2". تتمتع طائرة "سو- 30إس إم2" بقدرة خارقة على المناورة بسبب المحرك المزود بتقنية توجيه الدفع وهو ما يعزز إمكانية تفادي صواريخ العدو وكسب المعركة الجوية القريبة، ويترك أثره الإيجابي على مدى الطائرة مع العلم أن مدى صواريخ جو- جو التي تتسلح بها مقاتلة "سو- 30إس إم2" يفوق مدى الصواريخ التي تحملها مقاتلات حلف شمال الأطلسي أكثر من مرتين. يصل مدى صواريخ مقاتلة "سو- 30إس إم2" إلى 400 كم.الأقدر على القتالتتمتع مقاتلة "سو- 30إس إم2" بقدرات تملكها طائرة "سو-35" وهي المقاتلة الروسية الأقدر على القتال حاليًا.تنتمي طائرة "سو-35" إلى الجيل الرابع من المقاتلات، ولكن قدراتها تضاهي قدرات المقاتلات الأكثر قوة التابعة لحلف شمال الأطلسي . تستطيع مقاتلة "سو-35" إسقاط مقاتلة معادية تبعد عنها 300- 400 كم بصاروخ "إر-37إم". وذكرت "ميليري ووتش ماغازين" أن مدى صاروخ "إر-37إم" يفوق مدى أفضل صواريخ حلف شمال الأطلسي من فئة صواريخ جو- جو Meteor وAIM-120D أكثر من مرتين.وأشارت إلى أنه بإمكان مقاتلات "سو-35" التي نقلتها روسيا إلى بيلاروسيا أخيرا الوصول إلى أي هدف يقع في أراضي أوروبا.والآن تتحول روسيا للتركيز على تصنيع طائرات "سو-57" و"سو-75" المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
مجلة عسكرية أمريكية: لا يوجد لمقاتلة "سو- 30" الروسية مثيل في العالم
11:00 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 11:11 GMT 14.02.2022) تابعنا عبر
وفقا لـمجلة "ميليتري ووتش ماغازين" الأمريكية، لا يوجد لمقاتلة "سو- 30" الروسية مثيل في العالم.
فبحسب المجلة العسكرية الأمريكية، تتفوق مقاتلة "سو- 30" على نظيراتها الغربية من حيث القدرة على المناورة والمدى.
وظهرت أخيرا نسخة جديدة من طائرة "سو- 30" تحمل اسم "سو- 30إس إم2". تتمتع طائرة "سو- 30إس إم2" بقدرة خارقة على المناورة بسبب المحرك المزود بتقنية توجيه الدفع وهو ما يعزز إمكانية تفادي صواريخ العدو وكسب المعركة الجوية القريبة، ويترك أثره الإيجابي على مدى الطائرة مع العلم أن مدى صواريخ جو- جو التي تتسلح بها مقاتلة "سو- 30إس إم2" يفوق مدى الصواريخ التي تحملها مقاتلات حلف شمال الأطلسي أكثر من مرتين. يصل مدى صواريخ مقاتلة "سو- 30إس إم2" إلى 400 كم.
تتمتع مقاتلة "سو- 30إس إم2" بقدرات تملكها طائرة "سو-35" وهي المقاتلة الروسية الأقدر على القتال حاليًا.
تنتمي طائرة "سو-35" إلى الجيل الرابع من المقاتلات، ولكن قدراتها تضاهي قدرات المقاتلات الأكثر قوة التابعة لحلف شمال الأطلسي . تستطيع مقاتلة "سو-35" إسقاط مقاتلة معادية تبعد عنها 300- 400 كم بصاروخ "إر-37إم".
وذكرت "ميليري ووتش ماغازين" أن مدى صاروخ "إر-37إم" يفوق مدى أفضل صواريخ حلف شمال الأطلسي من فئة صواريخ جو- جو Meteor وAIM-120D أكثر من مرتين.
وأشارت
إلى أنه بإمكان مقاتلات "سو-35" التي نقلتها روسيا إلى بيلاروسيا أخيرا الوصول إلى أي هدف يقع في أراضي أوروبا.
والآن تتحول روسيا للتركيز على تصنيع طائرات "سو-57" و"سو-75" المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات.