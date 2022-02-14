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مندوبو "أمازون" يشتكون من عملاء يطالبونهم بالرقص قبل تسليم الشحنات... فيديو
مندوبو "أمازون" يشتكون من عملاء يطالبونهم بالرقص قبل تسليم الشحنات... فيديو
اشتكى عدد من مندوبي توصيل شحنات شركة "أمازون"، عملاق التجارة الإلكترونية، في الولايات المتحدة الأمريكية، من مطالبة بعض العملاء مندوبي الشحن بالرقص قبل تسليم... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T09:44+0000
2022-02-14T09:47+0000
مجتمع
شركة أمازون
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وذكر موقع "بزنس إنسايدر"، إن بعض العملاء في الولايات المتحدة يطلبون من مندوبي أمازون أداء رقصات أمام كاميرات المراقبة المثبتة خارج المنازل عند تسليم الطرود، بهدف نشرها بموقع "تيك توك".وقال مندوبو أمازون إنهم منزعجون من مطالبتهم بالرقص أمام الكاميرات، حيث يشكل ذلك عبئا يضاف إلى أعباء أعمالهم الثقيلة بطبيعة الحال.وأصبحت مقاطع رقص مندوبي الشحن عند تسليم الطرود محتوى رائجا (تريند) على منصات التواصل الاجتماعي، ومن بين تلك المقاطع ما نشره أحد عملاء أمازون لرقص مندوب الشحن على نغمات أغنية "Teach Me How to Dougie".وكتب العميل تعليقا على مقطع الفيديو قال فيه "تركت ملاحظة مع الطلب بأن يرقص مندوب الشحن"، وتابع العميل "هذا الرجل كان رائعا، هل يعرفه أحد؟"، كما شارك حساب أمازون الرسمي المقطع ذاته.ويرى مندوبو الشحن في أمازون أن الرقص أمام منازل العملاء يهدر وقتهم المحدود بالفعل، خاصة في ظل زيادة الضغط عليهم، وارتفاع أعداد الطرود المطلوب منهم توصيلها، ما قد يؤثر سلبا على جوانب أخرى من مهمتهم.وفي وقت سابق، كان بعض مندوبي أمازون قد اشتكوا من أنهم مضطرون إلى التبول في زجاجات لأنه لا وقت لديهم لإنهاء عمليات التسليم، وهي مزاعم نفتها أمازون.وتضع طلبات الرقص مندوب الشحن في موقف حرج، حيث يخشى المندوبون حال رفضهم الرقص من معاقبتهم لتجاهل تعليمات العميل، مما يؤدي في النهاية إلى المخاطرة بحصولهم على تقييم ضعيف أو حتى تقديم شكوى بشأنهم.
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مجتمع, شركة أمازون

مندوبو "أمازون" يشتكون من عملاء يطالبونهم بالرقص قبل تسليم الشحنات... فيديو

09:44 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 09:47 GMT 14.02.2022)
© REUTERS / Abhishek Chinnappa شركة أمازون الأمريكية
 شركة أمازون الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Abhishek Chinnappa
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اشتكى عدد من مندوبي توصيل شحنات شركة "أمازون"، عملاق التجارة الإلكترونية، في الولايات المتحدة الأمريكية، من مطالبة بعض العملاء مندوبي الشحن بالرقص قبل تسليم الشحنات المطلوبة.
وذكر موقع "بزنس إنسايدر"، إن بعض العملاء في الولايات المتحدة يطلبون من مندوبي أمازون أداء رقصات أمام كاميرات المراقبة المثبتة خارج المنازل عند تسليم الطرود، بهدف نشرها بموقع "تيك توك".
وقال مندوبو أمازون إنهم منزعجون من مطالبتهم بالرقص أمام الكاميرات، حيث يشكل ذلك عبئا يضاف إلى أعباء أعمالهم الثقيلة بطبيعة الحال.
وأصبحت مقاطع رقص مندوبي الشحن عند تسليم الطرود محتوى رائجا (تريند) على منصات التواصل الاجتماعي، ومن بين تلك المقاطع ما نشره أحد عملاء أمازون لرقص مندوب الشحن على نغمات أغنية "Teach Me How to Dougie".
وكتب العميل تعليقا على مقطع الفيديو قال فيه "تركت ملاحظة مع الطلب بأن يرقص مندوب الشحن"، وتابع العميل "هذا الرجل كان رائعا، هل يعرفه أحد؟"، كما شارك حساب أمازون الرسمي المقطع ذاته.
@its.just.leah Maybe he was singing this song in his head…it matches pretty good. Tag him if you know him #ringcam #amazondriver ♬ original sound - ❤💙CiiNnY WaLkEr💙❤
ويرى مندوبو الشحن في أمازون أن الرقص أمام منازل العملاء يهدر وقتهم المحدود بالفعل، خاصة في ظل زيادة الضغط عليهم، وارتفاع أعداد الطرود المطلوب منهم توصيلها، ما قد يؤثر سلبا على جوانب أخرى من مهمتهم.
وفي وقت سابق، كان بعض مندوبي أمازون قد اشتكوا من أنهم مضطرون إلى التبول في زجاجات لأنه لا وقت لديهم لإنهاء عمليات التسليم، وهي مزاعم نفتها أمازون.
وتضع طلبات الرقص مندوب الشحن في موقف حرج، حيث يخشى المندوبون حال رفضهم الرقص من معاقبتهم لتجاهل تعليمات العميل، مما يؤدي في النهاية إلى المخاطرة بحصولهم على تقييم ضعيف أو حتى تقديم شكوى بشأنهم.
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