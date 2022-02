https://arabic.sputniknews.com/20220214/مندوبو-أمازون-يشتكون-من-عملاء-يطالبونهم-بالرقص-قبل-تسليم-الشحنات-فيديو-1058532275.html

مندوبو "أمازون" يشتكون من عملاء يطالبونهم بالرقص قبل تسليم الشحنات... فيديو

مندوبو "أمازون" يشتكون من عملاء يطالبونهم بالرقص قبل تسليم الشحنات... فيديو

اشتكى عدد من مندوبي توصيل شحنات شركة "أمازون"، عملاق التجارة الإلكترونية، في الولايات المتحدة الأمريكية، من مطالبة بعض العملاء مندوبي الشحن بالرقص قبل تسليم... 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T09:44+0000

2022-02-14T09:44+0000

2022-02-14T09:47+0000

مجتمع

شركة أمازون

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046608392_0:170:3041:1880_1920x0_80_0_0_f61e00b9d8cddc108942c55876fbab94.jpg

وذكر موقع "بزنس إنسايدر"، إن بعض العملاء في الولايات المتحدة يطلبون من مندوبي أمازون أداء رقصات أمام كاميرات المراقبة المثبتة خارج المنازل عند تسليم الطرود، بهدف نشرها بموقع "تيك توك".وقال مندوبو أمازون إنهم منزعجون من مطالبتهم بالرقص أمام الكاميرات، حيث يشكل ذلك عبئا يضاف إلى أعباء أعمالهم الثقيلة بطبيعة الحال.وأصبحت مقاطع رقص مندوبي الشحن عند تسليم الطرود محتوى رائجا (تريند) على منصات التواصل الاجتماعي، ومن بين تلك المقاطع ما نشره أحد عملاء أمازون لرقص مندوب الشحن على نغمات أغنية "Teach Me How to Dougie".وكتب العميل تعليقا على مقطع الفيديو قال فيه "تركت ملاحظة مع الطلب بأن يرقص مندوب الشحن"، وتابع العميل "هذا الرجل كان رائعا، هل يعرفه أحد؟"، كما شارك حساب أمازون الرسمي المقطع ذاته.ويرى مندوبو الشحن في أمازون أن الرقص أمام منازل العملاء يهدر وقتهم المحدود بالفعل، خاصة في ظل زيادة الضغط عليهم، وارتفاع أعداد الطرود المطلوب منهم توصيلها، ما قد يؤثر سلبا على جوانب أخرى من مهمتهم.وفي وقت سابق، كان بعض مندوبي أمازون قد اشتكوا من أنهم مضطرون إلى التبول في زجاجات لأنه لا وقت لديهم لإنهاء عمليات التسليم، وهي مزاعم نفتها أمازون.وتضع طلبات الرقص مندوب الشحن في موقف حرج، حيث يخشى المندوبون حال رفضهم الرقص من معاقبتهم لتجاهل تعليمات العميل، مما يؤدي في النهاية إلى المخاطرة بحصولهم على تقييم ضعيف أو حتى تقديم شكوى بشأنهم.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, شركة أمازون