https://arabic.sputniknews.com/20220214/ميقاتي-عن-رفيق-الحريري-في-ذكرى-اغتياله-نتذكر-حكمته-في-مواجهة-التحديات-1058535359.html
ميقاتي عن رفيق الحريري في ذكرى اغتياله: نتذكر حكمته في مواجهة التحديات
ميقاتي عن رفيق الحريري في ذكرى اغتياله: نتذكر حكمته في مواجهة التحديات
نعى رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني، رفيق الحريري، اليوم الاثنين، بالتزامن مع الذكرى الـ17 لاغتياله. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T11:04+0000
2022-02-14T11:04+0000
2022-02-14T11:04+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1058339503_0:0:1240:699_1920x0_80_0_0_a8cc40db4b65e23c518224896b2feeca.jpg
وأكد ميقاتي عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن ذكرى وفاة رفيق الحريري"ستبقى محطة مضيئة في تاريخ هذا الوطن، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها في كل المجالات، وشكلت علامة فارقة لا يمحوها الغياب أو يُخمد وهجها".وأضاف: "في هذا الظرف العصيب الذي نمر به نستذكر بشكل خاص حكمته وعزمه في مواجهة كل التحديات والصعوبات".وكان مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، تساءل خلال زيارته ضريح رفيق الحريري، أمس الأحد: "إلى متى تتواصل قافلة الشهداء وكاد لبنان نفسه أن يصبح شهيدا".وعمل رفيق الحريري الذي تولى الوزارة أولا في عام 1992 حتى 1998، على النهوض بلبنان اقتصاديا وسياسيا، وتولى الوزارة مرة أخرى في 2000 وحتى استقالته في 2004 قبل الاغتيال بعام، وكان أيضا رئيس حزب تيار المستقبل من 92 وحتى اغتياله.
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1058339503_106:0:1207:826_1920x0_80_0_0_ec7da0b75dcce48e405acc996f57c369.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
ميقاتي عن رفيق الحريري في ذكرى اغتياله: نتذكر حكمته في مواجهة التحديات
تابعنا عبر
نعى رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني، رفيق الحريري، اليوم الاثنين، بالتزامن مع الذكرى الـ17 لاغتياله.
وأكد ميقاتي عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن ذكرى وفاة رفيق الحريري"ستبقى محطة مضيئة في تاريخ هذا الوطن، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها في كل المجالات، وشكلت علامة فارقة لا يمحوها الغياب أو يُخمد وهجها".
وأضاف: "في هذا الظرف العصيب الذي نمر به نستذكر بشكل خاص حكمته وعزمه في مواجهة كل التحديات والصعوبات".
وكان مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، تساءل خلال زيارته ضريح رفيق الحريري، أمس الأحد: "إلى متى تتواصل قافلة الشهداء وكاد لبنان نفسه أن يصبح شهيدا
".
وعمل رفيق الحريري الذي تولى الوزارة أولا في عام 1992 حتى 1998، على النهوض بلبنان اقتصاديا وسياسيا، وتولى الوزارة مرة أخرى في 2000 وحتى استقالته في 2004 قبل الاغتيال بعام، وكان أيضا رئيس حزب تيار المستقبل من 92 وحتى اغتياله.