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https://arabic.sputniknews.com/20220214/ميقاتي-عن-رفيق-الحريري-في-ذكرى-اغتياله-نتذكر-حكمته-في-مواجهة-التحديات-1058535359.html
ميقاتي عن رفيق الحريري في ذكرى اغتياله: نتذكر حكمته في مواجهة التحديات
ميقاتي عن رفيق الحريري في ذكرى اغتياله: نتذكر حكمته في مواجهة التحديات
نعى رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني، رفيق الحريري، اليوم الاثنين، ‏بالتزامن مع الذكرى الـ17 لاغتياله.‏ 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T11:04+0000
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وأكد ميقاتي عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن ذكرى وفاة رفيق الحريري"ستبقى محطة مضيئة في تاريخ هذا الوطن، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها في كل المجالات، وشكلت علامة فارقة لا يمحوها الغياب أو يُخمد وهجها".وأضاف: "في هذا الظرف العصيب الذي نمر به نستذكر بشكل خاص حكمته وعزمه في مواجهة كل التحديات والصعوبات".وكان مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، تساءل خلال زيارته ضريح رفيق الحريري، أمس الأحد: "إلى متى تتواصل قافلة الشهداء وكاد لبنان ‏نفسه أن يصبح شهيدا".وعمل رفيق الحريري الذي تولى الوزارة أولا في عام 1992 حتى 1998، على النهوض بلبنان اقتصاديا وسياسيا، وتولى الوزارة مرة أخرى في 2000 وحتى استقالته في 2004 قبل الاغتيال بعام، وكان أيضا رئيس حزب تيار المستقبل من 92 وحتى اغتياله.
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ميقاتي عن رفيق الحريري في ذكرى اغتياله: نتذكر حكمته في مواجهة التحديات

11:04 GMT 14.02.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي
رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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نعى رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني، رفيق الحريري، اليوم الاثنين، ‏بالتزامن مع الذكرى الـ17 لاغتياله.‏
وأكد ميقاتي عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن ذكرى وفاة رفيق الحريري"ستبقى محطة مضيئة في تاريخ هذا الوطن، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها في كل المجالات، وشكلت علامة فارقة لا يمحوها الغياب أو يُخمد وهجها".
وأضاف: "في هذا الظرف العصيب الذي نمر به نستذكر بشكل خاص حكمته وعزمه في مواجهة كل التحديات والصعوبات".
وكان مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، تساءل خلال زيارته ضريح رفيق الحريري، أمس الأحد: "إلى متى تتواصل قافلة الشهداء وكاد لبنان ‏نفسه أن يصبح شهيدا".
وعمل رفيق الحريري الذي تولى الوزارة أولا في عام 1992 حتى 1998، على النهوض بلبنان اقتصاديا وسياسيا، وتولى الوزارة مرة أخرى في 2000 وحتى استقالته في 2004 قبل الاغتيال بعام، وكان أيضا رئيس حزب تيار المستقبل من 92 وحتى اغتياله.
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