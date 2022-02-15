https://arabic.sputniknews.com/20220215/أردوغان-يكشف-الهدف-المشترك-مع-الإمارات-1058573150.html
أردوغان يكشف الهدف المشترك مع الإمارات
أردوغان يكشف الهدف المشترك مع الإمارات
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن "الهدف المشترك مع الإمارات يتمثل في الارتقاء بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات". 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T08:39+0000
2022-02-15T08:39+0000
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وأوضح أردوغان، في كلمته خلال اجتماعه مع رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين، أن "هدفنا المشترك مع الإمارات يتمثل في الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية في كافة المجالات إلى مستوى أعلى بكثير".وأعرب ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، أمس الاثنين، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن "شكره وتقديره لموقف بلاده بشأن إدانة الهجمات الحوثية على الإمارات، وتضامنها مع الدولة في مواجهة هذه الاعتداءات الإجرامية، متمنيا لتركيا دوام الأمن والاستقرار والازدهار".جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد لأردوغان في قصر الوطن بأبو ظبي، في أول زيارة للرئيس التركي للإمارات العربية المتحدة منذ 10 سنوات.وتبادل الزعيمان "وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وأكدوا توافق رؤى بلديهما بشأن أهمية دعم الجهود والحلول السلمية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، والتي تشكل ركائز أساسية للتعاون والتنمية والتقدم نحو المستقبل الذي تتطلع إليه شعوبها ودولها"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".واستعرض الزعيمان خلال اللقاء "فرص التعاون المتنوعة المتاحة في البلدين، خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، إلى جانب الزراعة والأمن الغذائي والصحة والتكنولوجيا والابتكار ومشاريع الفضاء والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، والتي لها أولوية كبيرة ضمن الأجندة التنموية الإماراتية، وغيرها من القطاعات التي يرتكز عليها تحقيق التنمية المستدامة والتقدم في البلدين"، بحسب البيان الإماراتي.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار تركيا اليوم
أردوغان يكشف الهدف المشترك مع الإمارات
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن "الهدف المشترك مع الإمارات يتمثل في الارتقاء بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات".
وأوضح أردوغان، في كلمته خلال اجتماعه مع رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين، أن "هدفنا المشترك مع الإمارات يتمثل في الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية في كافة المجالات إلى مستوى أعلى بكثير".
وأعرب ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، أمس الاثنين، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن "شكره وتقديره لموقف بلاده
بشأن إدانة الهجمات الحوثية على الإمارات، وتضامنها مع الدولة في مواجهة هذه الاعتداءات الإجرامية، متمنيا لتركيا دوام الأمن والاستقرار والازدهار".
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد لأردوغان في قصر الوطن بأبو ظبي، في أول زيارة للرئيس التركي للإمارات العربية المتحدة منذ 10 سنوات.
وتبادل الزعيمان "وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وأكدوا توافق رؤى بلديهما بشأن أهمية دعم الجهود والحلول السلمية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، والتي تشكل ركائز أساسية للتعاون والتنمية والتقدم نحو المستقبل الذي تتطلع إليه شعوبها ودولها"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية
"وام".
واستعرض الزعيمان خلال اللقاء "فرص التعاون المتنوعة المتاحة في البلدين، خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، إلى جانب الزراعة والأمن الغذائي والصحة والتكنولوجيا والابتكار ومشاريع الفضاء والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، والتي لها أولوية كبيرة ضمن الأجندة التنموية الإماراتية، وغيرها من القطاعات التي يرتكز عليها تحقيق التنمية المستدامة والتقدم في البلدين"، بحسب البيان الإماراتي.